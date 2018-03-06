حرف و عمل مسئولان یکی باشد/ راز محبوبیت بسکی در حریت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد درویش، شامگاه سه شنبه، در آیین نکوداشت دکتر غلامعلی بسکی، خیر و فعال محیط زیست کشور که همزمان با روز درختکاری در سالن شهید مطهری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد، اظهار کرد: باید در اینجا از ویژگیهای کنشگری بسکی گفت تا راه وی ادامه داشته باشد.
وی ادامه داد: از لحاظ زیست محیطی با شرایطی که کشور با آن روبرست باید هر کس با مسئولیتهای اجتماعی خود آشنا باشد.
درویش افزود: راز محبوبیت بسکی در حریت، شجاعت و زدن حرف حق در هر زمان است.
وی گفت: در جلسهای که با استاندار وقت گلستان برای جاده جنگل گلستان تشکیل شد بسکی با صراحت بیان کرد که «کسی که موافق این جاده باشد بویی از خرد نبرده و یک احمق مطلق است».
این کنشگر محیط زیست افزود: یکی از ویژگیهای کنشگر محیط زیست این است که حرف و عملش یکی باشد.
درویش تصریح کرد: بسکی تولید گوشت قرمز را عامل تولید متان، مصرف بالای آب و کاهش پوشش گیاهی میداند.
جای حرف قشنگ عمل قشنگ انجام شود
کویرشناس اهل ایران اظهار کرد: شهرهای ما دچار ترافیک است و مسئولان ما مدام در مورد آن صحبت نمیکنند اما کمتر مسئولی را میبینیم که از ماشین عمومی استفاده کند.
درویش گفت: بحران آب در کشور جدی است اما هنوز در خانه مسئولان استخر وجود دارد، هنوز از چمن که آبی زیادی مصرف میکند برای پارکها استفاده میکنیم.
وی تصریح کرد: باید برای شهروندان انگیزه ایجاد کنیم و رفتارهای خود را تغییر دهیم.
این کنشکر محیط زیست بیان کرد: یکی از دلایلی که مردم ما بیاعتماد شدند این است که حرف قشنگ زده میشود اما به آن عمل نمیشود.
وی از کارگردانان و فعالان رسانه خواست تا بسکی را با مستند، فیلم، خبر و غیره به مردم بشناسانند.
درویش گفت: بسکی تنها نیست، اسکندر فیروز، عبدالحسین وهاب زاده و مانند آنها سرمایههای خوبی برای اعتلای تابآوری این سرزمین هستند.
وی بیان کرد: بسکی معتقد است که هیچ گیاهی علف هرز و هیچ جانداری زیانکار نیست و باید برای همه آنها حرمت قائل شد.
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