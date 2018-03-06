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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۹:۴۷

عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور:

حرف و عمل مسئولان یکی باشد/ راز محبوبیت بسکی در حریت است

حرف و عمل مسئولان یکی باشد/ راز محبوبیت بسکی در حریت است

گرگان- عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور گفت: یکی از دلایلی که مردم نسبت به ما بی‌اعتماد شده اند این است که حرف قشنگ زده می‌شود اما به آن عمل نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد درویش، شامگاه سه شنبه، در آیین نکوداشت دکتر غلامعلی بسکی، خیر و فعال محیط زیست کشور که هم‌زمان با روز درختکاری در سالن شهید مطهری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد، اظهار کرد: باید در اینجا از ویژگی‌های کنشگری بسکی گفت تا راه وی ادامه داشته باشد.

وی ادامه داد: از لحاظ زیست محیطی با شرایطی که کشور با آن روبرست باید هر کس با مسئولیت‌های اجتماعی خود آشنا باشد.

درویش افزود: راز محبوبیت بسکی در حریت، شجاعت و زدن حرف حق در هر زمان است.

وی گفت: در جلسه‌ای که با استاندار وقت گلستان برای جاده جنگل گلستان تشکیل شد بسکی با صراحت بیان کرد که «کسی که موافق این جاده باشد بویی از خرد نبرده و یک احمق مطلق است».

این کنشگر محیط زیست افزود: یکی از ویژگی‌های کنشگر محیط زیست این است که حرف و عملش یکی باشد.

درویش تصریح کرد: بسکی تولید گوشت قرمز را عامل تولید متان، مصرف بالای آب و کاهش پوشش گیاهی می‌داند.

جای حرف قشنگ عمل قشنگ انجام شود

کویرشناس اهل ایران اظهار کرد: شهرهای ما دچار ترافیک است و مسئولان ما مدام در مورد آن صحبت نمی‌کنند اما کمتر مسئولی را می‌بینیم که از ماشین عمومی استفاده کند.

درویش گفت: بحران آب در کشور جدی است اما هنوز در خانه مسئولان استخر وجود دارد، هنوز از چمن که آبی زیادی مصرف می‌کند برای پارک‌ها استفاده می‌کنیم.

وی تصریح کرد: باید برای شهروندان انگیزه ایجاد کنیم و رفتارهای خود را تغییر دهیم.

این کنشکر محیط زیست بیان کرد: یکی از دلایلی که مردم ما بی‌اعتماد شدند این است که حرف قشنگ زده می‌شود اما به آن عمل نمی‌شود.

وی از کارگردانان و فعالان رسانه خواست تا بسکی را با مستند، فیلم، خبر و غیره به مردم بشناسانند.

درویش گفت: بسکی تنها نیست، اسکندر فیروز، عبدالحسین وهاب زاده و مانند آن‌ها سرمایه‌های خوبی برای اعتلای تاب‌آوری این سرزمین هستند.

وی بیان کرد: بسکی معتقد است که هیچ گیاهی علف هرز و هیچ جانداری زیانکار نیست و باید برای همه آن‌ها حرمت قائل شد.

کد مطلب 4245359

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