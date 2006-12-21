بهبود وضعیت مسلمانان اروپا با تدوین منشور!

به گزارش خبرگزاری مهر، گرارد باتن، عضو بریتانیایی پارلمان اروپا که در میان ارائه کنندگان این سند بود، گفت: انتظار می رود این منشور، تمام روندهای اعتقادی و فکری را قادر سازد به سهولت تفاسیر افراط گرایانه از متون دینی را تکذیب کنند، چرا که بسیاری از این تفاسیر افراط گرایانه دستاویزی برای اعمال خشونت و استفاده از نام اسلام به منظور توجیه مناقشه با جهان مدرن به کار می رود.

این منشور که توسط سام سالامون، کارشناس اروپایی قوانین شرع اسلام نوشته شده از مسلمانان می خواهد به ادیان دیگر احترام گذاشته و فتوایی به منظور ممنوعیت استفاده از خشونت، زور یا تهدید صادر کرده، به تمام تمدنها، فرهنگها و سنتها احترام بگذارند و درک قوانین ملی را بر قوانین شرعی اولویت بدانند، به آزادی غربیان به ویژه آزادی بیان و اعتقاد احترام گذاشته و واکنشهای خشونت آمیز علیه مردمی که از این آزادیها سود می برند را ممنوع کنند، صدور هرگونه فتوایی که به خشونت یا تهدید علیه افراد یا نهادها بپردازد را ممنوع اعلام کرده، مؤسسات و نهادهای اسلامی تفاسیر جدید از آیات قرآنی را که خواستار جهاد شده را مورد بررسی قرار دهند.

سالامون از تمام سازمانهای نماینده دین اسلام خواسته تا این منشور را امضاء کنند و اضافه کرده که امضای این منشور نشانه این است که اسلام دین صلح است و اقدامات تروریستی که به نام اسلام انجام می شود بیانگر آموزه های اسلامی نیست.

در مقدمه این منشور باتن نوشته است: دیدگاه اروپای غربی از دین که پس از سالها خونریزی، مناقشه و اختلاف شکل گرفته این است که دین موضوع اعتقادات شخصی و وجدانی فرد است و بنیادگرایان اسلامی چنین دیدگاهی ندارند.

وی یادآور شد: اکثریت مسلمانانی که غیرمسلمانان در زندگی روزمره با آنها دیدار می کنند انسانهایی شریف، محترم، مطیع قانون و سخت گوش هستند ازاین رو دولتها و جوامع غربی باید از آنها حمایت و با تروریسم مبارزه کنند و تدوین این منشور گامی مثبت در این راستا تلقی می شود.

در مقام مقایسه پارلمان اروپا اغلب کندتر از کنگره آمریکا عمل می کند، چرا که این منشور کار خود را در ابتدا به عنوان سندی آغاز می کند که به بحث گذاشته می شود. حامیان این منشور امیدوار هستند که بتوانند حمایت اعضای عمومی و پارلمانی اتحادیه اروپا را جلب کنند. آنها همچنین امیدوارند گه گرارد باتن پیشنهادی مبنی بر تبدیل این منشور به یک لایحه ارائه کند.

مسلمانان اروپا به کرات خشونتهایی که به نام اسلام انجام شده را محکوم کرده و طی اقدامات ابتکاری بسیار گسترده و متنوعی ارتباط اسلام و تروریسم را نفی کرده اند، این امر نه تنها از سوی فعالان، رهبران و علمای مسلمان در اروپا و آمریکا صورت گرفت بلکه طیف وسیعی از علمای جهان اسلام نیز طی فتواها و پیامهای مکرر خشونت به نام دین را نفی و برای استدلال اظهارات خود به آیات متعدد قرآن کریم در این رابطه استناد کردند.

منشور تازه پارلمان اروپا نیز هیچ مورد تازه ای برای مسلمانان مطرح نکرده است، چرا که رهبران مسلمان پیش از تدوین این منشور نیز می دانستند که هر کدام از آنها مسئول آموزش مسلمانان و غیر مسلمانان درباره اسلام است.

نویسندگان این منشور که آن را "درک اسلام " نامگذاری کرده اند، باید به جای ترغیب مسلمانان در راستای احترام به آزادیهای غربیان خود رعایت حقوق بشر و احترام به اعتقادات دینی گامهای مثبتی برداشته و حسن نیت خود را نشان دهند.

علی رغم آنچه بسیاری از غیر مسلمانان می پندارند، دین اسلام همواره صلح و عدالت را اشاعه کرده است، بدون صدور هیچ نوع منشوری از سوی غیر مسلمانان واژه اسلام به خودی خود یعنی تسلیم الله شدن و از ریشه کلمه سلم یا صلح مشتق شده است.

شایسته تر بود، مقامات اتحادیه اروپا به جای تدوین منشوری که تنها تکرار واضحات است، فکری به حال خط سیر صعودی تبعیض و تعصب علیه مسلمانان اروپایی می کردند و به گزارشات مرکز نظارت بر نژادپرستی و بیگانه هراسی اروپا در رابطه با رنج مسلمانان از تبعیض، تعصب، اسلام هراسی، حملات فیزیکی و کلامی توجه کرده، شرایط بهبود فرصتهای مساوی شغلی و تحصیلی را میان پیروان ادیان مختلف اروپا فراهم می کردند.