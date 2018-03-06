آیین نکوداشت «غلامعلی بسکی» در گرگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه، با همت بنیاد نخبگان استان گلستان، آیین نکوداشت دکتر غلامعلی بسکی، خیر و فعال محیط زیست کشور هم‌زمان با روز درختکاری در سالن شهید مطهری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد.

ابوالقاسم خزاعیان، رئیس بنیاد نخبگان استان گلستان در این مراسم با بیان این که در روایات و قرآن به نکوداشت بزرگان توجه شده، اظهار کرد: نکوداشت نوعی امر به معروف است زیرا بر انجام کار خیر تأکید و به نشر آن کمک می شود.

تکریم و الگوسازی از برنامه های بنیاد نخبگان است

رئیس بنیاد نخبگان استان گلستان با اشاره به این که تکریم و الگوسازی در برنامه های بنیاد جای دارد، اضافه کرد: در دنباله راهبردهای کلان بنیاد، استقرار نظام شناسایی و هدایت اجتماعات نخبگانی، توانمندسازی آن ها و زمینه سازی برای اثرگذاری از مهم ترین اقدامات است.

خزاعیان تصریح کرد: با برگزاری این جلسات ضمن تشویق نخبگان برنامه ریزی می شود تا تجربیات آن ها را به کار گیریم.

وی گفت: همگان باید با شخصیت و منش بسکی آشنا شوند و جوانان از وی الگوبرداری کنند.

خزاعیان افزود: اگر امثال این افراد در جامعه زیاد شوند مشکلات جامعه حل خواهد شد و صرفه جویی در قسمت های مختلف از جمله قضایی، محیط زیستی و غیره خواهد بود.

محیط زیست سالم انسان سالم را رقم می زند

در ادامه خلیل فرشباف، متولی موقوفات دکتر بسکی اظهار کرد: مهم ترین تجویز بسکی این است که با تجویز دارو سلامتی به دست نمی آید و این از مهمترین تغییرات دیدگاه وی است.

فرشباف گفت: وی می گوید تا محیط زیست سالم نباشد انسان هم سالم نخواهد ماند.

در ادامه مراسم رونمایی از سیاه قلم چهره دکتر بسکی صورت گرفت و به خانواده ایشان تقدیم شد.