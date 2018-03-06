مزایای استارت آپ های حمل و نقلی/فعالان سنتی مقاومت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین نورشاهی کارشناس حمل و نقل جاده ای در نشست بررسی فرصت ها و چالش های بازارگاه های الکترونیکی با بیان اینکه فعالیت استارتاپ ها در حوزه حمل و نقل جاده ای نیاز به سرمایه گذاری کلانی دارد که ممکن است در طولانی مدت پاسخگو باشد گفت: یکی از مشکلات حمل و نقل سنتی بار ثابت بودن نرخ تعرفه و استاتیک بودن آن است این در حالی است که با راه اندازی بازارگاه های الکترونیکی میتوان با لحاظ کردن مسائلی همچون طول مسیر، نوع خودرو، نوع بار، زمان حمل بار و مسائلی از این دست، تعرفه حمل بار را پویا و دینامیک کرد.

وی با بیان اینکه الگوریتم هایی که در بازارگاه ها یا اپلیکیشن های حمل جاده ای بار طراحی می شوند به طور دقیق می توانند قیمت حمل و نقل جاده ای بار را تعیین کند، تصریح کرد: یکی دیگر از نقاط قوت بازارگاه ها، امکان پایش وضعیت ناوگان و سلامت فنی خودرو است. در این بازارگاه ها مالک بار می تواند از داشتن یا نداشتن کارت سلامت راننده مطمئن شود.

به گفته این کارشناس حمل و نقل جاده ای، بازارگاه های الکترونیکی که اخیراً آئین نامه صدور مجوز آنها از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تدوین و ابلاغ شده، می توانند نظارت دقیق تر دستگاه های نظارتی در این حوزه مانند شرکت های حمل و نقلی، سازمان راهداری، پلیس راهور و ... را بر رفتار رانندگان دقیق تر لحاظ کنند.

نورشاهی مهمترین نکته مثبت بازارگاه های الکترونیکی را نتایج مثبت اقتصادی در صنعت حمل و نقل جاده ای دانست و گفت: در حال حاضر یکی از مشکلات این صنعت تردد یک سر خالی کامیون ها است که می تواند توسعه چنین بازارگاه هایی به افزایش تردد دو سر پر کامیون ها منجر شود. این اقدام نتایج دیگری همچون کاهش قیمت حمل بار و کاهش میزان مصرف سوخت را در پی خواهد داشت.

وی با اشاره به برخی مشکلات رانندگان کامیون ها در حمل و نقل سنتی جاده ای بار افزود: در حال حاضر بسیاری از راننده ها ساعت ها در پایانه های اصلی بار منتظر می مانند تا نوبت به آنها برسد یا از صاحب بار سفارش دریافت کنند ولی این بازارگاه ها می تواند این مشکل را تا حدود زیادی برطرف کرده و راننده به جای آنکه در پایانه ها معطل بماند از طریق وسایل ارتباطی از موقعیت سفارش بار آگاه شود.

کارشناس صنعت حمل و نقل جاده ای یکی دیگر از مشکلات این صنعت در بخش سنتی را نبود بازاریابی مناسب عنوان کرد و اظهار داشت: چنین بازارگاه هایی می توانند براساس ارتباط میان صاحب بار، شرکت حمل و نقل و راننده، مشکل بازاریابی حمل بار را حل کنند.

وی یکی از آسیب های توسعه بازارگاه های الکترونیکی را سنتی بودن فعالان صنعت حمل و نقل جاده ای دانست و گفت: بساری از رانندگان نمی توانند از اپلیکیشن در گوشی های هوشمند استفاده کنند که باید برای توسعه استفاده از بازارگاه های الکترونیکی دوره های آموزشی خاص برای رانندگان و سایر فعالان سنتی این حوزه را فراهم کرد.

نورشاهی با اشاره به تعدد و افزایش بازارگاه های الکترونیکی در یک سال اخیر ادامه داد: ممکن است برخی تعدد استارتاپ ها را مشکلی برای توسعه It در صنعت حمل و نقل بدانند این در حالی است که به دلیل گسترده بودن بازار حمل و نقل جاده ای بار، امکان فعالیت برای همه استارتاپ ها و بازارگاه های الکترونیکی موجود که از سازمان راهداری مجوز دریافت کرده اند، فراهم کند. به خصوص که یکی از مزیت های توسعه بازارگاه ها، رقابت بر سر نرخ تعرفه معرفی سفارش بار به راننده است که در نهایت به سود صاحب کالا و مصرف کننده نهایی خواهد بود.