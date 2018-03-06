به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «آندری کلیموف» رئیس کمیته حفظ حاکمیت شورای روسیه اظهار داشت آمریکا میلیاردها دلار از بودجه اش را برای مداخله در امور دیگر دولت ها، به ویژه روسیه، صرف می کند.

کلیموف گفت: آمریکا میلیاردها دلار صرف دخالت در امور کشورها می کند و این چیزی است که در منابع عمومی در مورد بودجه آمریکا منتشر شده است.

وی افزود: حملات سایبری که توسط روسیه علیه آمریکا انجام می شود، بین ۲ تا ۳ درصد کل حملات انجام شده علیه آمریکا است. اما با توجه به آمار اواخر سال ۲۰۱۷ حملات سایبری آمریکا علیه روسیه ۲۵ تا ۲۷ درصد است.

از سال ۲۰۱۵ هر ساله تعداد حملات سایبری به میزان زیادی افزایش پیدا کرده و به حمله علیه صدها هزار نفر در روز رسیده است.