واکنش وزارت ورزش به انتقاد مالی فدراسیون کشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین حیدریان ذیحساب و خزانه دار فدراسیون کشتی امروز اعلام کرد که در فاصله ۱۵ روز مانده به پایان سال، هنوز حدود ۴۰درصد از بودجه وزارت ورزش و ۵۰درصد از بودجه کمیته المپیک به این فدراسیون پرداخت نشده است.

در همین رابطه سید شروین اسبقیان مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون ها با اشاره به حمایت های گسترده وزارت وررزش و جوانان از رشته کشتی گفت: فدراسیون کشتی با هفتاد و دو درصد بالاترین میزان تخصیص را بعد از فوتبال در بین فدراسیون های ورزشی داشته است.

مدیر کل دفتر امور مشترک فدراسیون ها تاکید کرد: میانگین تخصیص همه فدراسیون های ورزشی تا این تاریخ هفتاد درصد بوده است و بر اساس هماهنگی های بعمل آمده با سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل کشور تا پایان سال باقی مانده سهم فدراسیون پرداخت خواهد شد.