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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۹:۱۵

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه:

همایش بزرگ همیاران طبیعت فردا در کرمانشاه برگزار می‌شود

همایش بزرگ همیاران طبیعت فردا در کرمانشاه برگزار می‌شود

کرمانشاه- مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه گفت: همایش بزرگ همیاران طبیعت فردا با حضور مسئولان دستگاه‌های مختلف و سازمان‌های مردم نهاد برگزار می‌شود.

مراد شیخ ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: همایش بزرگ همیاران طبیعت فردا با حضور مسئولان دستگاه‌های مختلف و سازمان‌های مردم نهاد برگزار می شود.

وی افزود: این همایش با همکاری اداره کل آموزش و پرورش، صدا و سیمای مرکز کرمانشاه، نهاد کتابخانه‌های استان و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان برگزار خواهد شد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه افزود: همایش بزرگ همیاران طبیعت صبح  فردا در تالار بهشتی شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

شیخ ویسی همچنین بیان کرد: در هفته منابع طبیعی برنامه های متعددی در راستای ترویج فرهنگ حفاظت از عرصه های منابع طبیعی خواهیم داشت.

کد مطلب 4245428

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