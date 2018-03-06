مراد شیخ ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: همایش بزرگ همیاران طبیعت فردا با حضور مسئولان دستگاههای مختلف و سازمانهای مردم نهاد برگزار می شود.
وی افزود: این همایش با همکاری اداره کل آموزش و پرورش، صدا و سیمای مرکز کرمانشاه، نهاد کتابخانههای استان و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان برگزار خواهد شد.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه افزود: همایش بزرگ همیاران طبیعت صبح فردا در تالار بهشتی شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.
شیخ ویسی همچنین بیان کرد: در هفته منابع طبیعی برنامه های متعددی در راستای ترویج فرهنگ حفاظت از عرصه های منابع طبیعی خواهیم داشت.
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