نقایص کالاهای ایرانی با بهبود استانداردها قابل رفع است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین ماجدی اردکانی در جلسه تبیین شاخص‌های استاندارد و اهمیت فرهنگ سازی در این زمینه در بین دانش آموزان، دانش آموزان و دانشجویان را از گروه‌های اثرگذار در فرهنگ سازی در زمینه استاندارد دانست.

وی عنوان کرد: بر اساس بند ۶ ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی، ترویج استانداردهای ملی از جمله وظایف سازمان استاندارد است ضمن اینکه دانش‌آموزان تمامی مقاطع تحصیلی نیز در فراگیر شدن این موضوع در جامعه و خانواده خود نقش موثری ایفا می کنند.

ماجدی اردکانی ادامه داد: مسئولیت اجتماعی همه ما ایجاب می کند که استانداردها را جدی بگیریم و در راستای توسعه فرهنگ آن تلاش کنیم و اگر این کار توسط دانش آموزان آغاز شود، خود به خود جامعه به حقوق اصلی خود که بهداشت و سلامت و ایمنی و امنیت است می رسد.

مدیرکل استاندارد استان یزد گفت: توجه دانش آموزان به استاندارد و مصرف کالاهای استاندارد ایرانی و گسترش فرهنگ آن در خانواده هایتان باعث ایجاد اشتغال پایدار می شود و به طور قطع روزی که شما خواستید وارد باز کار شوید، ثمره آن را خواهید دید.

وی تاکید کرد: اگر با علم وارد عرصه تولید شوید به طور قطع کمبودهایی که امروزه در مصرف کالاهای ایرانی می بینید را با بهبود استانداردها می توانید حل کنید و در جهت صادرات آنها گام های مهمی بردارید.

ماجدی اردکانی اظهار داشت: علاقه به مصرف کالاهای خارجی به ویژه کالاهای قاچاق، جامعه تحریم زده ما را از ارزشهای ملی دور می کند و اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی را به تاخیر می اندازد و مطمئن باشید شما با مصرف کالاهای استاندارد ایرانی و اشاعه آن در خانواده‌هایتان نقش مهمی در بهبود اقتصاد کشور دارید.

به گزارش مهر، در راستای اجرای برنامه های ترویجی استاندارد، مدیرکل استاندارد استان یزد به همراه نماینده ستاد اقامه نماز استان در دبیرستان پسرانه شاهد یزد حضور یافت و به سئوالات آنها در مورد مقوله استاندارد پاسخ داد.