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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۹:۱۴

شهردار اصفهان:

ظرفیت بین خواهرخوانده ها با برگزاری رویدادهای مشترک فعال می شود

ظرفیت بین خواهرخوانده ها با برگزاری رویدادهای مشترک فعال می شود

اصفهان - شهردار اصفهان گفت: ظرفیت بین شهرهای خواهرخوانده با برگزاری رویدادهای مشترک فعال می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله نوروزی عصر سه شنبه، در نشست خبری پایان سفر شهردار موستار به شهر اصفهان، با اشاره به اینکه تبادل تجربیات میان دو شهر اصفهان و موستار طی تفاهم نامه ای به صورت رسمی قالب اجرایی به خود خواهد گرفت، اظهار داشت: این تجربیات در عرصه های فرهنگی، اقتصادی و شهری خواهد بود.

وی ادامه داد: بخش خصوصی براساس این تفاهم نامه می تواند در بخش های مختلف سرمایه گذاری داشته باشد.

شهردار اصفهان با بیان اینکه هر دو شهر اصفهان و موستار دارای جاذبه های گردشگری هستند و می توان از ظرفیت جذب توریست برای رونق اقتصادی دو شهر بهره برد، تصریح کرد: بر همین اساس می توان فستیوال ها و رویدادهای دو جانبه نیز در این شهرها برگزار کنیم.

وی با اشاره به اینکه ایجاد تعامل بین شهرهای خواهرخوانده از جمله اهداف این خواهرخواندگی هاست، اظهار داشت: در نظر داریم با برگزاری رویدادهایی همچون نمایشگاه و نیز دیدار با شهردارانی که خواهرخوانده اصفهان هستند، پتانسیل های این وضعیت را فعال کنیم.

نوروزی افزود: همکاری ما با موستار هم می تواند در حوزه گردشگری باشد که این تفاهم خواهرخواندگی هم براساس سخنرانی وزیر امور خارجه کشورمان در بوسنی و درخواست ایشان برای عقد این خواهرخواندگی صورت گرفت.

کد مطلب 4245432

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