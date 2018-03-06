تولیت آستان قدس رضوی به یاد شهدای مدافع حرم نهال غرس کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی بعدازظهر سه شنبه در حاشیه مراسم غرس چند نهال در زائر شهر رضوی اظهار کرد:باید روحیه درختکاری و ارتباط با طبیعت در زندگی همه وجود داشته باشد و هرکسی خود را موظف بداند فضای زندگی خود را با آراستن به درخت و درختکاری گلستان کند.

وی افزود: آستان قدس باغات و فضاهای سبزی دارد که از ابتدا تأکید کرده ایم که هیچکس حق ندارد هیچ درختی را در این فضاهای سبز قطع کند و اگر کارشناسان به هر دلیلی تشخیص دادند که درختی قطع شود، باید کاری کنند چند درخت به جای هر درخت کاشته شود.

تولیت آستان قدس رضوی اظهار کرد: گزارشاتی به بنده رسید که در یکی از مناطق شمالی کشور، مجموعه ای با سوء استفاده از نام آستان قدس اقدام به قطع درخت و بهره برداری از جنگل کرده است که بلافاصله دستور پیگیری و برخورد با آن صورت گرفت.