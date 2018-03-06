به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعهنویی عصر سه شنبه پس از پیروزی مقتدرانه شاگردانش در برابر تیم فوتبال الوحده امارات اظهار داشت: بازی خوب و زیبایی را از هر دو طرف شاهد بودیم و خوشبختانه این بازی یکی از بهترین بازیهای ما در خلق موقعیت بود و اگرچه قدری با بدشانسی همراه بودیم و در بعضی مواقع بازیکنانمان با شکمسیری بازی میکردند ولی در مجموع بازی بسیار خوب و تماشاگرپسندی بود و من به هر دو تیم به خاطر این بازی تبریک میگویم.
وی به تمجید از مرتضی تبریزی که به عنوان بهترین بازیکن این دیدار معرفی شد پرداخت و افزود: از یکایک بازیکنانم تشکر میکنم. به ویژه مرتضی تبریزی که روزبهروز در حال پیشرفت است و به نظرم لیاقت بازی در جام جهانی روسیه و نیز لیگهای بالاتری از لیگ ایران را دارد.
سرمربی تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان از هواداران تشکر کرد و ادامه داد: در مجموع بازی خوبی را شاهد بودیم و ما در نظم دفاعی به جز در یک صحنه بسیار خوب عمل کردیم و در خلق موقعیت نیز بدشانس بودیم که توپهایمان به گل تبدیل نمیشد.
وی با اشاره به بازیهای قبلی الوحده افزود: با توجه به بازیهای قبلی تیم الوحده درمییابیم این بازی تنها دیداری بود که الوحده با تمام بازیکنان کلیدی و اثرگذار خود به میدان آمد به جز یک بازیکن که به دلیل مصدومیت قادر به همراهی تیم خود نبود.
قلعهنویی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران پیرامون دعوت از بازیکنان ذوبآهن برای اردوی تیم ملی بیان کرد: قطعا بازیکنان ذوبآهن نیز از سوی کادر فنی تیم ملی دیده میشوند اما نکتهای که وجود دارد این است که با توجه به تعدد پروازها و خستگی ناشی از آن در بحث ریکاوری، ما از آنها خواهش کردیم قدری بیشتر بازیکنان را نگه داریم یا حتی اینکه اگر برای اردو میروند، یکی دو روز زودتر برگردند تا بتوانند ریکاوری شوند.
وی در پایان به تشکر از عوامل باشگاه پرداخت و افزود: من به سهم خودم از همه عوامل باشگاه، هیئت مدیره، مدیرعامل، بازیکنان و غیره تشکر میکنم. تیم ما به ویژه در نیمفصل نخست لیگ فراز و نشیبهای زیادی داشت ولی اکنون خوشبختانه، مقتدرانه در بازیها ظاهر میشود و من به این دلیل به همه عوامل باشگاه خسته نباشید، میگویم.
همچنین مرتضی تبریزی، بهترین بازیکن این دیدار با تشکر از هواداران اظهار داشت: به همه هواداران و اصفهانیها تبریک میگویم که امروز سنگ تمام گذاشتند و طبیعی است که زمانیکه هواداران به ورزشگاه میآیند و به تشویق تیم میپردازند، بازیکنان انگیزه بیشتری میگیرند و امروز هم نتیجه این تشویقها را دیدیم.
وی با اشاره به تیم الوحده افزود: تیم الوحده تیم خوبی بود ولی خوشبختانه ما موفق شدیم با نتیجه ۲ بر صفر از سد این تیم عبور کنیم و امیدوارم این روند را تا صعود به مرحله حذفی ادامه دهیم.
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