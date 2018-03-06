۶۰ هزار اصله نهال در تنکابن توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی مولایی عصر سه شنبه در حاشیه مراسم روز درختکاری از توزیع ۶۰ هزار اصله نهال رایگان در این شهرستان خبر داد و افزود: این نهالها در هفته منابع طبیعی دراختیار مردم، شوراها و دهیاران قرار می گیرد.

وی گفت: این نهال ها شامل انواع گونه های جنلگی و غیرمثمر شامل زربین، سرو، صنوبر، توسکا، داغداغان، افرا پلت، ون (زبان گنجشک) اکالیپتوس و بلوط خواهد بود.

رئیس اداره منابع طبیعی تنکابن همچنین با اشاره به نامگذاری شعار امسال هفته منابع طبیعی با عنوان« منابع طبیعی با مردم، برای مردم»اظهار کرد: در طول این هفته بیش از ۲۰ برنامه ترویجی جهت اشاعه فرهنگ منابع طبیعی به معارف عمومی با محوریت درختکاری درنظر گرفته شده است.

مولایی افزود: این اداره با همکاری ادارات و نهادهای مختلف شهرستان به نهالکاری در جند نقطه شهرستان خواهد پرداخت که علاوه بر نهالکاری در محاوط ادارات و نهادها حاشیه جاده کمربندی تنکابن نیز درختکاری می شود.

اداره منابع طبیعی بیش از ۱۴۰ هزار هکتار جنگل و مرتع را تحت پوشش دارد.