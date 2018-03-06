انفجار پیک نیک ۶ مصدوم بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کرمان، سید محمد صابری در این رابطه گفت: این حادثه امروز سه شنبه ۱۵ اسفند ماه در ساعت ۱۵ و ۳۵ دقیقه بعدازظهر به علت انفجار پیک نیک در شهداد به وقوع پیوست که شش مصدوم برجای گذاشته است.

افزود: مصدومان این حادثه بعد از انجام اقدمات اولیه درمانی، برای تکمیل مراحل درمانی با دو دستگاه آمبولانس به بیمارستان شفا کرمان منتقل شدند.

گفتنی است که مصدومین شامل دو کودک و چهار مرد با رده سنی شش تا ۳۶ سال هستند و حال عمومی آنها مساعد است.