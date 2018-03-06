شورای امنیت فردا درباره سوریه نشست برگزار خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحدث، شورای امنیت فردا(چهارشنبه) جلسه ویژه ای درباره سوریه خواهد داشت.

این رسانه اعلام کرد که در این جلسه بحث شکست آتش بس در سوریه بررسی خواهد شد.

شایان ذکر است که قبلا اعلام شده بود که فرانسه و انگلیس خواستار برگزاری نشست فوق العاده شورای امنیت درباره سوریه شدند.

بر این اساس، دو کشور مذکور از شورای امنیت خواسته اند تا هرچه سریعتر در باره سوریه نشست فوق‌العاده ای را تشکیل دهد.

گفتنی است، تروریست های مستقر در غوطه شرقی تا کنون گذرگاه امن خروج غیرنظامیان از این منطقه را دائماً گلوله باران کرده اند.