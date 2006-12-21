تشریح اعتبار پژوهشی سال 1386 در گفتگوی مهر با معاون پژوهشی وزارت علوم: اختصاص 03/1 درصد تولید ناخالص ملی به پژوهش سال 86 / اختصاص 2 هزار و 614 میلیارد تومان به تحقیقات سال آتی کشور

دکتر منصور کبگانیان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در خصوص بودجه های پژوهشی سال 1386 افزود : پس از تذکرات مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش بودجه تحقیقاتی کشور کار گروه مشترکی با کمک سازمان مدیریت و برنامه ریزی و با حضور نمایندگان سایر سازمان ها و وزارت خانه ها تشکیل شد. در این کار گروه اعداد و ارقام مربوط به بودجه پژوهشی سال آینده بررسی شد و در این زمینه به اتفاق نظر رسیدیم.

وی با اشاره به رقم بودجه پژوهشی سال جاری گفت : این رقم با افت شدیدی همراه بود به طوریکه بدون احتساب رقم درآمدهای اختصاصی و درآمدهای عملیاتی شرکت ها، 54 صدم درصد GDP و با احتساب این موارد تنها 64 صدم درصد GDP در لایحه بودجه به پژوهش اختصاص یافت.

معاون پژوهشی وزارت علوم در ادامه به مهر گفت: مبلغ پیشنهادی برای پژوهش در سال 86 معادل 2 هزار و 130 میلیارد تومان از بودجه های سهم دولتی و 485 میلیارد تومان درآمد عملیاتی شرکت های دولتی اعلام شده است.

کبگانیان معاون پژوهشی وزارت علوم

کبگانیان مبلغ کلی بودجه تحقیقات سال آینده را 2 هزار و 614 میلیارد تومان ذکر کرد و گفت : این مبلغ کاملا دقیق و حق قانونی پژوهش است.

وی به سخنان مقام معظم رهبری در زمینه سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی اشاره کرد و افزود : مقام معظم رهبری تاکید داشته که عدم اجرای مبلغ قانونی و پیش بینی شده برای پژوهش به منزله عدول از قانون است.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم گفت : ضمنا ارقام برآورد شده با هماهنگی که در شورای عتف (شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری) در حضور رئیس جمهوری صورت گرفته است و موافقت ریاست جمهوری را نیز به دنبال دارد. همچنین این رقم معادل با ظرفیت پژوهشی کشور تنظیم شده و واقع بینانه است.

وی اضافه کرد : اگر چه مبلغ برآورد شده برای سهم پژوهش تا فرمایشان مقام معظم رهبری بر اختصاص 3 درصدGDP به تحقیقات فاصله دارد، اما این مقدار بسیار متواضعانه در نظر گرفته شده است و برای رسیدن به اهداف اولیه پژوهشی در حال حاضر مناسب به نظر می آید.

دکتر کبگانیان گفت : این موضوع امروز در هیات دولت و پس از آن در صحن علنی مجلس بررسی می شود.