به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، مقدمات و زیر ساخت‌های لازم برای انجام سرمایه گذاری این طرح به همت مسئولان و متولیان امور اقتصادی و سرمایه گذاری استان انجام شده و کار در مرحله پیاده سازی و استقرار تجهیزات خط تولید توسط سرمایه گذار است و به زودی این طرح به بهره برداری خواهد رسید.

این شرکت خارجی قرار است با تولیدات خود نیاز صنعت کاشی و سرامیک کشور به ویژه استان یزد به محصول اکسید روی را برطرف کند و در کنار آن تولیدات مازاد نیز به خارج از کشور صادر شود.

میزان تولید اکسید روی این طرح که ۱۰ تا ۱۵ میلیون یورو سرمایه گذاری به دنبال دارد، سالانه ۴۰ هزار تن پیش بینی می شود.

به گفته صاحبنظران، در حال حاضر اکسید روی مورد نیاز در صنعت تولید کاشی و سرامیک کشور از چین وارد می شود و با بهره برداری از این طرح، بخش مهمی از نیاز کشور به این محصول با قیمت ارزانتر در داخل برطرف خواهد شد.

در نشستی که به منظور رفع موانع و مشکلات این شرکت سرمایه گذار خارجی با حضور جی ژانگ مدیر شرکت سرمایه گذاری کشور چین و مسئولان اقتصادی و سرمایه گذاری استان یزد در مرکز خدمات سرمایه گذاری برگزار شد، موانع و مشکلات طرح بررسی و بر تسریع در روند آن تاکید شد.