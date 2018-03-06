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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۹:۴۵

العبادی: نیروهای سپاه پاسداران ایران در عراق نیستند

العبادی: نیروهای سپاه پاسداران ایران در عراق نیستند

نخست وزیر عراق با اشاره به اینکه نیروهای سپاه پاسداران ایران در عراق حضور ندارند اعلام کرد: دولت متعهد به پرداخت حقوق نیروهای حشد شعبی عراق است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حیدر العبادی نخست وزیر عراق اعلام کرد: تهدید تروریستی همچنان وجود دارد و این نیازمند حمایت بین المللی است.

وی افزود: کاهش تعداد نیروهای ائتلاف در عراق به مفهوم دست برداشتن آنها از آموزش نیست.

العبادی تاکید کرد: دولت متعهد به پرداخت حقوق نیروهای حشد شعبی مشابه همتایان دیگر آنها در نیروهای مسلح است.

نخست وزیر عراق بیان کرد: نیروهای سپاه پاسداران ایران در عراق حضور ندارند.

وی افزود: ناتو از بیم شکست در جنگ به عراق نیامد اما بعدها از پیروزی اطمینان حاصل کرد.

العبادی اعلام  کرد که نیروهای آمریکایی در عراق حضور ندارند.

وی ضمن انتقاد از عملکرد هیات مساءلت و عدالت عراق گفت: هیات مساءلت و عدالت برخورد دوگانه در رویکرد خود دارد.

کد مطلب 4245449

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