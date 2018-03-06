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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۹:۵۲

در یادواره شهدای دانش آموز استان یزد مطرح شد؛

کسب موفقیت در کار فرهنگی نیازمند تغییر نوع نگاه است

کسب موفقیت در کار فرهنگی نیازمند تغییر نوع نگاه است

یزد ـ یکی از راویان دوران دفاع مقدس گفت: برای اینکه در کار فرهنگی به موفقیت برسیم باید ابتدا نوع نگاه به مقوله های مختلف را تغییر دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن محمدی در یادواره شهدای دانش آموز استان یزد که از سوی اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان استان یزد برگزار شد، با ذکر خاطره ای از حسین یکتا، مسئول قرارگاه خاتم الاوصیا برای اعزام به جبهه، اصرار و همت بلند رزمندگان دانش آموز برای رفتن به جبهه را الگویی برای دانش آموزان دانست.

وی بیان کرد: دانش آموزان رزمنده برای رسیدن به اهداف خود، حق را سرلوحه خود قرار داده و با کار جهادی و کنار زدن مشکلات، کار فرهنگی که از مشکل‌ترین امور است را به سرانجام رساندند.

محمدی با اشاره به کلام حضرت زینب (س) در مجلس یزید که می‌فرمود: « ما رأیت اِلا جمیلاً» افزود: برای موفق بودن در کار فرهنگی باید نوع نگاه را تغییر و ارتقاء داد که نتیجه آن پیش بردن تمام کارها خواهد بود و این از خصوصیات افسر جنگ نرم است.

وی خطاب به دانش‌آموزان ادامه داد: برای ظهور امام زمان (عج) افسر نیاز است نه سرباز پس خود را در حد اعلی رشد دهید که از یاران امام زمان (عج) خواهید بود.  

این روای دوران دفاع مقدس همچنین به هدف و کار بزرگ مدافعان حرم اشاره کرده و بیان داشت: شهدای مدافع حرم هر کدام قهرمانان و بزرگانی بودند که جان خود را فدای دین کردند.

به گزارش مهر، بیست و سومین یادواره ۹۷۳ شهید دانش آموز استان یزد با عنوان «همکلاسی آسمانی» با شعار «ما افسران سنگر علم و جهادیم» در دو نوبت صبح (ویژه دختران) و شب (ویژه پسران) با حضور دانش آموزان ، پدر و مادر شهدا و مسئولان استانی در اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان استان یزد برگزار شد.

کد مطلب 4245451

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