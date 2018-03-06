نامگذاری معبری به نام «اصفهان» در موستار

به گزارش خبرنگار مهر، لیوبو بشلیچ عصر سه شنبه در نشست خبری پایان سفر خود به اصفهان با اشاره به اینکه دو شهر اصفهان و موستار از جمله شهرهای دانشگاهی هستند و می توانند در زمینه تبادل دانشجو با هم تعامل داشته باشند، اظهار داشت: موستار دو دانشگاه دولتی و یک دانشگاه خصوصی دارد و با توجه به اینکه برخی رشته ها در این دانشگاه ها به زبان انگلیسی تدریس می شود، می توان برای حضور دانشجویان از اصفهان در این شهر قدم هایی برداشت.

وی ادامه داد: البته این ظرفیت در اصفهان نیز وجود دارد و سعی می کنم دانشجویان موستاری را به یادگیری زبان فارسی ترغیب کنم.

شهردار موستار بیان داشت: در شهر موستار مرکزی برای توریسم سلامت وجود ندارد و می توان از ظرفیت های اصفهان در این زمینه برای شهروندان بوسنی استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه شهر موستار شورای شهر ندارد، گفت: به همین لحاظ بعد از اینکه شورای شهر موستار شکل گرفت پیشنهاد نام گذاری یکی از معابر شهر به نام «اصفهان» را مطرح خواهم کرد.

بشلیچ با اشاره به اینکه موستار خواهرخوانده های دیگر هم دارد و روابط اقتصادی، فرهنگی و هنری نیز با آنها شکل گرفته است، افزود: به دلیل نبود شورای شهر در موستار موضوع خواهرخواندگی آن با اصفهان در دستور کار قرار نگرفته است.

وی بیان داشت: بوسنی زمانی در شرایط سختی قرار داشت اما از کمک های جمهوری اسلامی بهره مند شد که به همین دلیل از شما تشکر می کنم.

شهردار موستار با اشاره به جذابیت پل های تاریخی اصفهان، تصریح کرد: اصفهان و موستار شهر پل های تاریخی اند و به همین دلیل نیز این پل ها مورد توجه یونسکو قرار گرفته و اهمیت بسیاری برای این دو شهر قائل است.