ثبت نام حوزه های علمیه قزوین برای سال تحصیلی آینده آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی عباسی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهار داشت: پذیرش طلاب حوزه های علمیه برای سال تحصیلی ۹۷-۹۸ در استان آغاز شده است و علاقمندان می توانند برای ثبت نام به سایت معرفی شده و یا حوزه ها مراجعه کنند.

وی اضافه کرد: آشنایی با علوم دینی و تحصیل حوزوی موجب می شود انسان راحت تر بتواند حقایق هستی را تفسیر کند و سبک زندگی درستی را انتخاب کرده و در مسیر الهی حرکت کند.

مدیر حوزه علمیه استان قزوین تصریح کرد: تحصیل در حوزه ها و کسب علوم دینی موجب می شود بتوانیم در برابر فرهنگ غرب بایستیم و با آن مبارزه کرده و به شبهات دینی نیز پاسخ دهیم زیرا جواب همه پرسش ها و شبهات در دین و قرآن وجود دارد که باید استخراج و بازگو شود.

حجت الاسلام عباسی بیان کرد:اگربا احادیث، روایات و آیات الهی آشنا شویم می توانیم ضمن انتخاب مسیر درست زندگی حتی دیگران را با سبک زندگی اسلامی آشنا کرده و در ترویج دین هم موفق باشیم.

وی گفت:هرکس واردحوزه علمیه میشود سرباز و شاگردی امام زمان را پذیرفته و هنگامی که به لباس مقدس روحانیت ملبس می شود به فردی متعهد به اخلاق و رفتار اسلامی و دینی و مروج دین تبدیل می شود.

رسانه ها مبلغان عصر حاضرند

عباسی بیان کرد: رسانه های گروهی نیز به نوعی مبلغ و مروج محسوب می شوند که اگر در حوزه دین وارد شوند نقش موثری در ترویج علوم قرآنی خواهند داشت.

وی اظهارداشت:ثبت نام حوزه های علمیه برادران برای سال تحصیلی آینده آغاز شده و علاقمندان می توانند از طریق سایت معاونت آموزشی حوزه علمیه قزوین ثبت نام کرده و یا به حوزه های علمیه استان مراجعه کنند.

عباسی گفت: بعد از ثبت نام آزمون سراسری به صورت متمرکز برگزار شده و سپس آزمون شفاهی از پذیرفته شدگان بعمل خواهد آمد و در صورت تایید می توانند در دوره آموزشی کوتاه مدت تابستانی شرکت کنند.

وی اضافه کرد: برای آشنایی پذیرفته شدگان با حال و هوای حوزه و دروس آن دوره کوتاه مدت یک ماهه پیش بینی شده و هر فرد می تواند خود را با شرایط موجود وفق داده و اگر توانست وارد حوزه شود.

مدیرحوزه های علمیه برادران قزوین اظهارداشت:اگر کسی شرایط را با وضعیت خود هماهنگ ندید میتواند انصراف دهد و اگر موافقت کرد به عنوان سفیران هدایت وارد حوزه شده و در دوره کوتاه مدت شرکت می کند.

وی بیان کرد: دوره کوتاه مدت ۵ ساله و مدرک تحصیلی ارائه شده آن کارشناسی است و دوره بلند مدت ۱۰ سال به بالاست که دوره صرف و درس خارج فقه است و محدودیتی برای تحصیل ندارد.

عباسی گفت:برای دوره کوتاه مدت ۵ ساله حداقل مدرک برای ثبت نام سیکل با حداقل ۱۸ سال سن و برای بلند مدت دیپلم با حداقل ۲۰ سال سن است.

۸ حوزه علمیه در استان فعال است

وی در ادامه بیان کرد: در حال حاضر ۸ حوزه علمیه ویژه برادران در استان فعال است که شش حوزه درقزوین و یک حوزه علمیه در شهرستان تاکستان و یک حوزه در شهرستان آوج است.

مدیر حوزه های علمیه برادران استان قزوین یادآورشد: پذیرش طلاب به صورت متمرکز انجام میشود و برای سال آینده ۲۰۰ نفر برای تحصیل پذیرفته خواهند شد.

حجت الاسلام عباسی اظهارداشت:دراستان قزوین ۸۱۷ طلبه داریم که تحت پوشش برنامه های مدارس حوزه علمیه قرار دارند و تحصیل می کنند.

بازنگری کتب حوزه آغاز شده است

عباسی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که آیا دروس حوزوی به روز است و می تواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد اظهارداشت: یک واحد بازنگری در حوزه علمیه قم تشکیل شده و بازنگری بسیاری از کتب انجام شده و تغییرات زیادی در آنها صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: مدت دو سال است تمامی برنامه های درسی حوزه علمیه کشور تغییر یافته ونظام جدید آموزشی تدریس می شود و شاهد تحولات اساسی در آموزش ها و کتب تحصیلی حوزویان هستیم.

عباسی گفت: برنامه های تبلیغی طلاب تدوین شده و تلاش می کنیم تا حضور اساتید اخلاق در حوزه بیشتر شود تا بتوانیم خلاء های موجود را جوابگو باشیم.

وی اضافه کرد:آزمون مدارس حوزه های علمیه از۱۲ اسفند ماه آغاز شده وتا ۱۵ فروردین ماه سال آینده ادامه خواهد داشت و آزمون سراسری هم در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می شود.

مدیر حوزه های علمیه استان قزوین گفت:مهمترین برنامه های حوزه با رویکرد انقلاب اجرا شده و شرکت روحانیون در برنامه های بسیجی و انقلابی، شاخص بوده است که این نگاه سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.

حوزه های علمیه اعتبار دولتی دریافت نمی کنند

وی بیان کرد: حوزه های علمیه از محل وجوه شرعی از سوی مراجع عظام اداره می شود و هیچ وابستگی مالی به دولت ندارند.

عباسی تصریح کرد: وابسته نبودن به دولت موجب استقلال حوزه های علمیه شده و تنها شاید در بخش نرم افزای و تجهیزات در مواردی برای تجهیز حوزه ها از اعتبارات محدود دولتی استفاده شود اما معیشت و زندگی طلاب و روحانیون وابسته به دولت نیست.