۷۴۰ هزار هکتار از اراضی ملی یزد زیر پوشش طرح کاداستر قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا آخوندی عصر امروز در نشستی خبری به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی با بیان اینکه ۳۶ درصد از مساحد استان یزد در مناطق کویری و بیابانی واقع شده است، اظهار داشت: گرچه مراتع استان یزد محدود هستند اما در حال حاضر ۵ هزار خانوار از مراتع استان بهرهبرداری میکنند که عمده آنها را دامداران تشکیل میدهند.
وی با تشریح وضعیت جنگل باغ شادی در شهرستان خاتم به عنوان تنها جنگل دستکاشت استان یزد افزود: در تلاش برای گسترش فضای سبز در استان یزد هستیم که در این راستا ۹ پارک جنگلی به مساحت ۱۴۰ هکتار در سطح استان ایجاد شده است.
آخوندی هچنین از توزیع نهال به مناسبت هفته درختکاری در استان یزد خبر داد و بیان کرد: البته توزیع نهال از دهه فجر آغاز شده و تاکنون ۳۰۰ هزار اصله نهال کمآبخواه غیرمثمر در سطح استان توزیع شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای موفق پروژه کاداستر در استان اظهار داشت: تعهد ما در زمینه پوشش اراضی ملی در طرح کاداستر، ۲۶۰ هزار هکتار بود که با تلاشهای انجام شده، ۷۴۰ هزار هکتار از اراضی ملی در سامانه ثبت شده است.
وی با اشاره به اهمیت پروژه کاداستر ادامه داد: اگر این پروژه اجرا شود، بسیاری از مشکلات از جمله زمینخواری در آینده نزدیک رفع خواهد شد.
آخوندی در بخش دیگری از سخنان خود از تهیه نقشه استعدادیابی اراضی ملی استان یزد خبر داد و بیان کرد: طرحهای مدنظر منابع طبیعی بر اساس استعدادیابی انجام شده، اجرایی خواهد شد.
وی در مورد طرحهای حوزه آبخیزداری استان نیز بیان کرد: اجرای طرح آبخیزداری در حوزه آبریز سد در سطح هزار و ۹۰۰ هکتار اجرا شده و طرح حفاظت خاک و پیشگیری و مهار سیلاب نیز مدنظر این پروژهها بوده است.
آخوندی، حفظ، احیا و بهرهبرداری اصولی از اراضی ملی را از اصلیترین رسالتهای منابع طبیعی برشمرد و افزود: در راستای اجرای این ماموریت، دهها اقدام در حوزه بیابانزدایی، آبخیزداری، ایجاد کمربند سبز، درختکاری، خلع ید متعرضان و ... انجام شده است.
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