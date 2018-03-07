برپایی برنامه های فرهنگی در ری عامل احیای سنت های قدیمی است

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت الله جمالی پور در اختتامیه جشنواره اقوام ایرانی که در کاروانسرای «کنارگرد» حسن آباد فشافویه برای نخستین بار برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: ایران تنوع ظرفیت های فرهنگی فراوانی را دارد و این یکی از زییایی های کشور ماست هر نقطه ای از این مملکت یک فرهنگ و اندیشه دارد که نشان از عظمت و بزرگی ایران است.

جمالی پور گفت: در خیلی از کشورها اقوام در مقابل هم هستند اما در ایران فرهنگ، هنر و اقوام در کنار هم بوده است و همگی برای حفظ عزت و عظمت ایران مبارزه، تلاش و کوشش داشتند.

وی افزود: یک هدف در ایران وجود دارد و آن هم حفظ ارزش ها هنجارها و تمامیت ارضی کشور و ایجاد انسجام و وحدت در درون جامعه است.

فرماندار ری اظهار کرد: فرهنگ همیشه باعث انسجام ملی بوده است و هر کجا که فرهنگ حضور پیدا کرده است مردم نیز حاضر شدند.

وی ادامه داد: ارزش های فرهنگی هویت مردم را می سازد و ما هر چقدر این هویت را حفظ کنیم و ارزش ها را به یکدیگر نزدیک کنیم قطعا در راستای عزت کشور قدم برداشته ایم.



این مسئول گفت: اگر امروز از یکدیگر فاصله گرفته ایم دل هایمان به هم نزدیک نیست و اختلافات در درون جامعه رسوخ پیدا کرده است و اگر خانواده ها از هم دور شدند به این دلیل است که از سنت های اجتماعی و ارزش های فرهنگی خودشان فاصله گرفته اند.

جمالی پور اضافه کرد: هویت فرهنگی یقینا منتج می شود به همبستگی و برگزاری این گونه برنامه ها باعث نزدیکی خانواده ها است و باید قدر بدانیم و تقویت کنیم.

وی گفت: تکنولوژی عامل رفاه و فرهنگ عامل حفظ خانواده و هویت بخشی است باید بتوانیم این مسایل را کنار هم ببینیم اگر جامعه برای رفاه نیاز به تکنولوژی دارد در مقابل نیاز به حفظ سنت ها و ارزش های فرهنگی دارد که باعث قوام جامعه می شود.



فرماندار بیان داشت: هرچقدر به تاریخ و ارزش های اجتماعی خود افتخار کنیم به قدرت، قوت و انسجام ملی کمک کرده ایم.

وی گفت: باید تشکل های غیر دولتی در حوزه های فرهنگ و میراث افزایش پیدا کند و همه ی مردم برای حفظ این ارزش ها وارد صحنه شوند.

جمالی پور به فرمایش مقام معظم رهبری مدظله العالی اشاره کرد و ادامه داد: آسیب فرهنگی جامعه ی ما فاصله گرفتن از فرهنگ و ارزش های اجتماعی است و هرچقدر از سنت ها و فرهنگ اصیل خود فاصله بگیریم دچار گرفتاری های اجتماعی متعدد می شویم و باید بدانیم که هرچقدر در این هویت بخشی و حفظ ارزش های فرهنگی تلاش کنیم باعث کاهش طلاق، معضلات اجتماعی و باعث قوت خانه و خانواده خواهیم شد.

جمالی پور بیان کرد: حسن آباد فشافویه یکی از مناطق تاریخی و مهم محسوب می شود و از بخش های تقسیمات کشوری قدیمی استان تهران است با برگزار برنامه های متنوع فرهنگی در این منطقه هویت بخشی کنیم تا سنت های قدیمی احیا شود.

وی افزود: حفظ ارزش ها، راه شهدا و حفظ آرمان های انقلاب توجه به ارزش های فرهنگی و هنری است و امیداوارم جشنواره اقوام ایرانی که کار خوب، پسندیده و ماندگار است هر سال بهتر از سال قبل در سطح شهرستان ری برگزار شود.