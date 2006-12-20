تیم های اعزامی به بازیهای سالنی آسیا بودجه جداگانه دریافت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرستاد تدارکاتی بازیهای داخل سالن آسیا با بیان این مطلب افزود : این اولین باراست که کمیته ملی المپیک برای تدارک تیمها جهت شرکت در بازیهای سالنی هزینه می کند و اعتبارجداگانه اختصاص می دهد از این روبا مسئولان رشته های مختلف جلسه گذاشته ایم و دراین جلسات برنامه های آنها را بررسی می کنیم تا برای این سه ماه بودجه مناسبی به آنها اختصاص دهیم .

مهدوی درباره نحوه تشکیل و وظایف ستاد تدارکاتی بازیهای سالنی آسیا گفت : ستاد بازیها از پنج عضوتشکیل شده است که ریاست آن را آقای کفاشیان دبیرکل کمیته ملی المپیک برعهده دارد و اعضاء آن متشکل ازرئیس مرکزتوسعه ورزش قهرمانی، مدیرکل ورزش بانوان سازمان تربیت بدنی، رئیس آکادمی ملی المپیک هستند و بنده به عنوان دبیر و عضوبا این ستاد همکاری دارم و کار خود را از دو هفته پیش برای حضور موفق دربازیهای داخل سالن آسیا آغاز کرده ام.



وی افزود : کمیته تدارکاتی نیز به ریاست بنده شکل گرفته است که شش کمیته پزشکی، فرهنگی، نظارت، علمی، مربیان و مالی زیرمجموعه این کمیته فعالیت می کنند.



دبیرستاد تدارکاتی بازیهای سالنی آسیا درباره وضعیت ناظران رشته های اعزامی گفت : ناظران بازوی توانمند فدراسیون ها و کمیته ملی المپیک هستند و تمام سعی آنها کمک به رشد و پیشرفت رشته های ورزشی است.



مهدوی با اشاره به فرصت سه ماهه تا پایان سال گفت : با مسئولین رشته های مختلف جلسه گذاشته ایم و دراین جلسات برنامه های آنها را بررسی می کنیم تا برای این سه ماه بودجه لازم را به آنها اختصاص دهیم . درسال آینده هم براساس برنامه های آماده سازی به فدراسیونها بودجه پرداخت خواهد شد .



مهدوی با اشاره به موفقیت تیمهای ایرانی در بازیهای آسیایی اظهار داشت : خوشبختانه موفقیت کاروان ورزشی ایران در بازیهای آسیایی دریچه های جدیدی را به روی ورزش باز کرده است وحالا حمایت بیشتری از ورزش می شود. بر همین اساس طبق تصمیم کمیته ملی المپیک در دومین دوره بازیهای سالنی آسیا در 12 رشته از 15 رشته بازیها کاندیدای حضوردربازیهای سالنی ماکائوهستیم که این رشته ها عبارتند از : الکترونیک اسپورت، فوتسال، هاکی، موی تای، بولینگ و بیلیارد، شطرنج، هوپ تاکرا، دوومیدانی، ایروبیک، شنا در استخر25 متر، اسکیت و سنگنوردی .



رئیس کمیته تدارکاتی بازیهای سالنی آسیا درپایان گفت : امیدوارم تلاش کمیته تدارکاتی طی 11 ماه باقی مانده تا بازیها مثمرثمر باشد و کاروان ایران درماکائو نتیجه ای در خورشان ورزش ایران کسب کند.