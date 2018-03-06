وزیر کشور با تبدیل سه روستا به شهر موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، وزیر کشور در ابلاغیه های جداگانه ای به استانداران لرستان و اردبیل به ترتیب با تبدیل روستاهای چمن سلطان، شاپورآباد و زهرا به شهر موافقت کرد.

در ابلاغیه های جداگانه عبدالرضا رحمانی فضلی به خادمی و بهنامجو استانداران لرستان و اردبیل آمده است: در اجرای ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و با توجه به مطالعات کارشناسی با پیشنهاد آن استانداری ها مبنی بر تبدیل روستاهای چمن سلطان مرکز بخش بربرود شرقی، شاپورآباد مرکز بخش بربرود غربی در شهرستان الیگودرز و روستای زهرا مرکز بخش موران شهرستان گرمی به شهر موافقت می شود.

همچنین وزیر کشور خطاب به استانداران لرستان و اردبیل درخواست کرد اقدامات لازم برابر قانون و مقررات موجود انجام و مراتب اعلام گردد.