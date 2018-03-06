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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۲۱:۰۲

قتل فجیع مادر و فرزند/پدر بعد از قتل خودکشی کرد

قتل فجیع مادر و فرزند/پدر بعد از قتل خودکشی کرد

پدری دقایقی قبل در تهرانسر همسر و فرزند ۸ساله اش را به قتل رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منصور حمیدوند سرکلانتر پنجم پلیس پایتخت با بیان این مطلب گفت: دقایقی قبل در تهرانسر مردی ۴۲ ساله فرزند پسر  ۸ ساله اش را در منزل خود به طرز فجیعی با ضربات متعدد چاقو به قتل رساند و گلویش را نیز برد و خود نیز با چاقو اقدام به خودکشی کرد که به بیمارستان منتقل شد.

وی گفت: قاتل با فرزندش زندگی می کرده و تحقیقات اولیه حکایت از آن دارد قبل از قتل فرزندش به خانه همسر ۳۹ ساله متارکه شده اش در چند خیابان بالاتر مراجعه  و وی را نیز خفه و به قتل رسانید و سپس به خانه اش مراجعه و فرزندش را کشت.  

سرهنگ حمیدوند اضافه کرد: موضوع به نظر بازپرس محترم کشیک قتل رسیده و با حضور کارآگاهان تحقیقات آغاز گردید و ماموران در حال حاضر در هر دو صحنه قتل حضور دارند که اخبار در این زمینه متعاقبا اعلام شد.

کد مطلب 4245485

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