«ترزا می» در اقامتگاه تفریحی‌ خود میزبان محمد بن سلمان خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع دیپلماتیک اعلام کردند که ترزا می نخست وزیر انگلیس در مقر اقامت خود، در روز پنجشنبه با محمد بن سلمان دیدار خواهد کرد.

این منابع بیان کردند: این دیدار در کاخ چکرز اقامتگاه تفریحی نخست وزیر انگلیس در جنوب شرق انگلیس که قدمت آن به قرن شانزدهم بر می گردد برگزار خواهد شد. این کاخ در ۶۰ کیلومتری شمال غرب لندن قرار دارد. همچنین علاوه بر این دیدار نشست دیگری در دفتر ترزا می فردا چهارشنبه با محمد بن سلمان برگزار خواهد شد.

همچنین ولیعهد عربستان در ضیافت شام ملکه الیزابت و ضیافت شام شاهزاده چارلز ولیعهد عربستان و شاهزاده ولیام حضور خواهد یافت.

این منابع همچنین به دیدار محمد بن سلمان با مسئولان سرویس اطلاعاتی انگلیس نیز اشاره کردند.

شایان ذکر است که محمد بن سلمان سفر سه روزه ای به مصر داشت و قاهره را به سوی انگلیس ترک کرد. وی قرار است که به آمریکا برود و این سفر از ۱۹ تا ۲۲ مارس خواهد بود.