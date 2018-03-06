کفش های مالباخته، سارق را لو داد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد علی آقا طیبی رییس کلانتری ۲۰۹ پایانه غرب با بیان این مطلب گفت: سارق در اتوبوس طول مسیر به تهران، زمانی که مالباخته به خواب رفته بود کیف او را در بالای صندلی با شگردی خاص به سرقت برد .

وی افزود: پس از رسیدن اتوبوس به پایانه متوجه به سرقت رفتن کیفش شد. در مسیر به کلانتری، ناگهان مشاهده کفشی نو شبیه کفشهایش که درساکش بود بر پای فردی است که او را در اتوبوس دیده بود.

سرگرد آقاطیبی ادامه داد: به او نزدیک و موضوع را در میان گذاشت که ناگهان سارق با وی درگیر که با حضور مامور انتظامی مستقر در پایانه سارق دستگیر شد.

وی گفت: به ایام مسافرت های نوروزی نزدیک می شویم. به هشدارهای پلیسی برای نگهداری اموال دقت کنید.