انفجار بمب در افغانستان ۲ کشته و ۵ زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اثر انفجار بمب جاسازی شده در یک تانکر حامل سوخت در ولایت ننگرهار واقع در شرق افغانستان ۲ نفر کشته شدند.

عطاالله خوگیانی سخنگوی استاندار ننگرهار به خبرنگار آناتولی در این باره اعلام کرد که بر اثر انفجار بمب جاسازی شده در یک تانکر حامل سوخت در نزدیکی دفتر گمرک این ولایت واقع در شرق افغانستان ۲ غیرنظامی کشته شدند.

خوگیانی افزود: در این انفجار ۵ نفر دیگر نیز زخمی شده و وقوع آتش سوزی ناشی از این انفجار نیز آسیب های به مغازه های مجاور محل این حادثه وارد کرده است.

هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت حمله مذکور را بر عهده نگرفته است.