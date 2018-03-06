اجرای طرح ویژه نوروز ۹۷ از ۲۴ اسفند ماه در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی مرعشی امشب در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: ایام نوروز فرصتی ارزشمند و منحصر به فرد برای معرفی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های فراوان و ناشناخته استان سیستان و بلوچستان به مردم سایر نقاط کشور است.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه‌های متولی ستاد نوروزی با توان کافی و استفاده از همه امکانات باید به مسافران نوروزی خدمات رسانی کنند، افزود: ایستگاه‌های خدمات رسانی بین راھی با ھدف معرفی و عرضه تولیدات صنایع دستی و محصولات محلی از سوی بخشداری ھا ایجاد شود.

سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری سیستان و بلوچستان ادامه داد: نمایندگی بیمه ھا باید به منظور پوشش کامل حوادث احتمالی در ھمه نقاط حادثه خیز استان حضور داشته باشند.

وی گفت: شرکت نفت استان سیستان و بلوچستان نیز با برنامه ریزی صحیح برای تامین سوخت جایگاه‌های توزیع مواد سوختی و همچنین نسبت به رفع مشکلات احتمالی و خدمات رسانی به مردم و مسافران نوروزی اقدامات لازم را مدنظر داشته باشد.

وی از دستگاه‌های متولی ستاد نوروزی درخواست کرد: اقلام تبلیغاتی ھمچون بروشور های راھنمای مسافران نوروزی، معرفی جاذبه ھای گردشگری، پتانسیل‌ها و قابلیت‌های استان و بروشورھای ھشدار دھنده در زمینه آسیب‌های اجتماعی را جهت توزیع در میان مسافران نوروزی تهیه کنند.



مرعشی با اشاره به آمار نگران کننده تصادفات جاده ای ناشی از تردد خودروھای حامل سوخت قاچاق بیان کرد: نیروھای امنیتی و انتظامی با اقدامات پیشگیرانه از ورود این خودروھا به جاده ھای اصلی استان جلوگیری به عمل آورند تا حداقل تصادفات و سوانح جاده ای را طی این مدت داشته باشیم.

سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری سیستان و بلوچستان حضور ھر مسافر در استان را زمینه ساز رونق اقتصادی، تبادل فرھنگی و عرضه فرھنگ بومی به آن‌ها دانست.



همچنین مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه گفت: به منظور فراھم آوردن زمینه سفرھای ایمن برای مسافران نوروزی که این استان را مقصد گردشگری خود قرار داده اند، بازرسان ستاد صیانت از ۲۴ اسفند ماه در کنار ھمه عوامل اجرایی طرح ویژه نوروزی را برای نظارت بر کیفیت خدمات و رعایت حقوق شھروندی اجرایی می کنند.



محمد تقی اوکاتی از دستگاه‌های اجرایی خواست نمایندگان خود را برای ھمکاری در امر بازدیدھا و ارتباط با بازرسان و پیگیری امور به دبیر خانه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شھروندی استان سیستان و بلوچستان معرفی کنند.