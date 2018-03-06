بهمن طیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با پیگیری‌های استاندار محترم از طریق وزارت ورزش و جوانان، ‌گلستان صاحب ۷۰ خانه ورزش روستا خواهد شد که کمک بزرگی به ورزش گلستان است.

وی افزود: پیگیری‌های مجدانه استاندار موجب شد تا حدود ۳۰۰ میلیون تومان برای تجهیز ۷۰ خانه ورزش روستا در گلستان اختصاص یابد.

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان تصریح کرد: در تجهیز خانه ورزش روستا در گلستان، اولویت با روستاهایی است که عملکرد بهتری در جام روستا قهرمان استان داشته‌اند.

طیبی ادامه داد: همچنین اعتبار تجهیز خانه ورزش روستا به روستاهایی که مکان مناسبی را در اختیار اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان قرار دهند، تخصیص می‌یابد.