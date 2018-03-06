سامانه هواشناسی «تهک» در رفسنجان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره شبکه پایش سازمان هواشناسی کشور در مراسم رونمایی از سامانه هوشمند تهک و پروژه نخستین ایستگاه هوشمند آب و هواشناسی کشور در دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان اظهار داشت: انسانها هرساله دمای کره زمین را با روشن کردن چوب و زغال، بخاری، ایجاد کارخانهها و امثال آن افزایش میدهند به طوری که در ایران طی سالهای اخیر ۰.۵ تا ۱ درجه افزایش دما داشتیم.
مسعود حقیقت افزود: یکی از جنبههای تأثیرگذار بر کشاورزی گرما است که نباید دمای زمین افزایش یابد اطلاعات هواشناسی در باغبانی، اصلاح نباتات، جنگلها، مراتع و ... که در امر تولید مواد غذایی نقش دارند اثربخش است.
وی تصریح کرد: میتوان با همافزایی به سمتی برویم که دانش کشاورزی را بسط و گسترش دهیم و از بروز خسارتها و نابهنجاریهایی که سالهاست به این بخش کشاورزی وارد میشود جلوگیری کرد.
وی با بیان اینکه در ایران پنج هزار ایستگاه وجود دارد که میزان گرمایش زمین در سطح کشور را رصد میکنند، تأکید کرد: تهدید خشکسالی در کمین کشاورزی است و اگر دستگاههای بهینهسازی آب ایجاد نشود در آینده نه چندان دور کشاورزی نابود خواهد شد.
رئیس اداره هواشناسی کشاورزی سازمان هواشناسی کشور عنوان کرد: میتوان ۹۷ درصد از مواد غذایی و پروتئینی را با مدیریت صحیح و همافزایی در کشور خودمان تولید کرد، سازمان هواشناسی مرجع تولید دانش و سازمان جهاد کشاورزی متولی بخش کشاورزی است که همافزایی در این دو فرایند میتواند به نفع جامعه باشد.
حقیقت تصریح کرد: در سطح ملی و استانی در بخشهای کشاورزی اقداماتی جهت بهبود وضعیت کشاورزی در دست است که ۴۰۹ ایستگاه هواشناسی کشاورزی در سطح کشور فعال است.
وی بیان داشت: برای رفع مشکلات حوزه کشاورزی از سال ۹۳ نیز سامانه تهک در استانهای کشور راهاندازی شده که تا کنون به صورت دستی بوده و امروز سه شنبه این سامانه هوشمند تهک به صورت پایلوت در رفسنجان رونمایی شد.
رئیس اداره هواشناسی کشاورزی سازمان هواشناسی کشور اضافه کرد: کشاورزان میتوانند در سامانه تهک اطلاعات خود و اراضی کشاورزی خود را ثبت کنند، با ثبت این اطلاعات در زمان بحرانهایی نظیر سرمازدگی، گرمازدگی، باد، طوفان خدماتی از جمله ایجاد دود در زمینها، مه پاشی و دیگر خدمات را جهت جلوگیری از بروز خسارات ناشی از این بحرانها دریافت کنند.
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