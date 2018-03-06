شطرنج باز گیلانی مقام نخست مسابقات شطرنج «جام خزر» را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، همایون توفیقی شطرنج باز گیلانی قهرمان شانزدهمین دوره مسابقات بین المللی شطرنج «جام خزر» شد.

دبیر فدراسیون شطرنج در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور ۸۰۰ شطرنج باز از ۲۶ کشور در این دوره از رقابت ها، اظهار کرد: این رقابت ها در ۱۱ دور و به روش سوئیسی باهم رقابت کردند و ۳۰ داور بین المللی نیز مسئولیت قضاوت این رقابت ها را به عهده داشتند.

شهره بیات افزود: در این رقابت ها و در گروه اساتید، همایون توفیقی از گیلان قهرمان این دوره از رقابت ها شد و ویتالی برنادسکی از اوکراین و سید خلیل موسوی نیز از گیلان به ترتیب در جایگاه های دوم و سوم ایستادند.

وی ادامه داد: همچنین در همین گروه نوئه توتیسانی از گرجستان، سرگئی ولکوف از روسیه، وادین مالاخاتکو از بلژیک، امیر رضا پور رمضانعلی و پوریا درینیی به ترتیب مقام های چهارم تا هشتم را از آن خود کردند.

دبیر فدراسیون شطرنج و مسئول کمیته داوران این دوره از مسابقات به جدول گروه B رقابت ها اشاره و خاطرنشان کرد: در این جدول مهیار درودیان از تهران با ۷.۵ امتیاز اول، محمدرضا عابدی از قزوین با ۷ امتیاز دوم و سیدبهرنگ کبودی از تهران با ۷ امتیاز و پوئن شکنی کمتر سوم شد.

وی در ادامه اظهار کرد: در جدول C امیرمسعود خوانساری از تهران با ۹.۵امتیاز اول، سید سجاد میرباقری با ۹ امتیاز و سیدعلیرضا حسینی با ۸.۵ امتیاز هر دو از گیلان به ترتیب در جایگاه دوم و سوم ایستادند.

بیات همچنین افزود: در جدول بانوان، پرنیان قمی با ۷.۵ امتیاز و ساناز اسماعیلی با ۷ امتیاز هر دو از گیلان به ترتیب اول و دوم و تارا اصغر پور ماسوله از تهران نیز باکسب ۶.۵ امتیاز سوم شد.

وی یادآورشد: در جدول نوجوانان رده زیر ۱۴ سال سحر معصومی، آرمین رحمت پور و پارسا جعفری هر سه از گیلان اول تا سوم و در جدول نوجوانان رده سنی زیر ۱۲ سال نیز حسین فخار از گیلان، ماردین رستمی از کردستان و داوود عقیلی مفرد از همدان به ترتیب اول تا سوم شدند.