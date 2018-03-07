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۱۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۰۳

معاون دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان خبر داد:

فعالیت ۲۰ بازرس بهداشتی در طرح مانور بسیج سلامت نوروزی

فعالیت ۲۰ بازرس بهداشتی در طرح مانور بسیج سلامت نوروزی

زنجان-معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: در طرح مانور بسیج سلامت نوروزی در استان زنجان بیش از ۲۰ بازرس بهداشتی فعالیت خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا صائینی شامگاه سه‌شنبه در مراسم آغاز به کار مانور بسیج سلامت نوروزی در محل مرکز منطقه ای تامین و توزیع واکسن و مواد بیولوژیک شمالغرب کشور ، افزود: هدف این طرح  ارتقاء سلامت جامعه و مسافران، ایمنی آب و مواد غذایی در بخش تولید و عرضه، نظارت و بازرسی بهداشتی از اغذیه‌فروشی‌ها، تشدید بازرسی‌ها و جمع‌آوری دفع اصولی زباله و تأمین  آب شرب سالم از اهداف این طرح است.

وی اظهار کرد: برای بهبود بازرسی‌ها تمام تیم بازرسی به سیستم پور تا بل مرکزی متصل شده و تا پایان تعطیلات نوروزی دستورات آنی صادر و سریعاً با متخلفین برخورد می‌شود و در طرح نظارت‌های بهداشتی بیش از ۲۰ بازرس بهداشتی فعالیت خواهند کرد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: قنادی‌ها و خشکبار فروشی‌ها  که حداکثر فعالیت رادارند باید فعالیت‌های نظارتی از این اماکن تشدید می‌شود.

صائینی با بیان اینکه در مانور بسیج سلامت نوروزی ۱۰ گروه ثابت و سیار بهداشت محیط بر واحدهای صنفی تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی بازرسی می‌کنند، گفت: بازدید از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی با اولویت عرضه‌کنندگان مواد غذایی شامل رستوران‌ها، اغذیه‌فروشی‌ها و قنادی‌ها از اولویت‌های این طرح است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: در این طرح مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، اماکن عمومی شامل مجتمع‌های بین‌راهی، هتل، مهمان‌پذیرها، مسافرخانه‌ها و محل‌های اسکان موقت مسافران، در قالب طرح بسیج سلامت نوروزی نظارت می‌شود.

صائینی ابراز کرد: از ابتدای سال با نظارت کارشناسان بهداشت محیط  بیش از ۶۲ هزار تن مواد غذایی فاسد و غیرمجاز در استان از واحدهای صنفی معدوم شده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان ابراز کرد: دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان در راستای ارتقای سلامتی مردم و خدمت درمانی به مردم با تمام توان و نیرو در ایام تعطیلات نوروز در آماده‌باش کامل است.

صائینی افزود: در راستای ارتقای سلامت مسافران نوروزی تمهیدات و برنامه‌ها برای نوروز در دو حوزه بهداشت و درمان پیش‌بینی‌شده و خوشبختانه با گشت مشترکی که بین رستوران‌ها و اغذیه‌فروشی‌ها در نوروز سال گذشته انجام‌شده نتایج خوبی در بخش سلامت حاصل‌شده و فروش هرگونه مواد غذایی تحت عناوین مختلف بدون مجوز فعالیت و توسط دست‌فروش‌ها ممنوع است.

کد مطلب 4245516

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