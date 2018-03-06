ساختمان دادگاه عمومی بخش زرنه ایوان افتتاح شد 

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضائیه امروز در این مراسم گفت: رسیدگی به پرونده ها و مشکلات قضایی با راه اندازی این مرکز در شهرستان ایوان با سرعت بیشتری انجام می شود.

وی تاکید کرد: این اولین پروژه از دستاوردهای سفر رییس قوه قضاییه به استان ایلام است که جهت تسریع امورات مرتبط مردم این بخش مورد بهره برداری قرار گرفت.

حجت الاسلام صادقی با تاکید بر توسعه صلح و سازش و فرهنگو بخشش تصریح کرد: قاطعیت دستگاه قضایی بسیار مهم است و در این حوزه مردم باید قدر منزلت دستگاه قضایی را بدانند.