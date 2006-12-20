محاکمه دیکتاتور سابق عراق ادامه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، محاکمه صدام درباره پرونده انفال امروز ادامه یافت و دادستانی کل دادگاه عالی جنایی عراق کیفرخواست جدیدی را به دادگاه ارایه کرد و گفت که این کیفرخواست ثابت می کند صدام شخصا در صدور دستور استفاده از سلاح های شیمایی علیه غیرنظامیان کرد در دهه هشتاد مشارکت داشته است.

دادستانی افزود : این کیفرخواست و شماری از گزارش های سازمان اطلاعاتی رژیم و دولت سابق عراق و حزب بعث منحله این کشور همچنین اقدام های هولناکی نظیر انهدام روستاها و پرتاب کردن زندانیان از بالگردها را اثبات می کند.

برپایه این گزارش، "منقذ آل فرعون" دادستان کل دادگاه همانند دو جلسه گذشته اسنادی را ارایه کرده و گفت که این اسناد نشان می دهد صدام و شش همدست وی در برنامه ریزی برای بمباران و گلوله باران شیمیایی کردها در عملیات انفال دست داشته اند.

وی افزود : دستگاه اطلاعات نظامی صدام در مارس سال 1987 میلادی یادداشتی را برای ریاست جمهوری وقت فرستاده و در آن از صدام خواست تا با استفاده از سلاح های شیمایی متشکل از گاز اعصاب و گاز خردل علیه نیروهای ایرانی و جنگجویان کرد که به ادعای این دستگاه اطلاعاتی از نیروهای ایرانی حمایت می کرده اند، موافقت کند.

فرعون با بیان اینکه "صدام در آن زمان چراغ سبز را در این باره صادر کرد"، سندی را ارایه کرد که به گفته وی مسئولیت صدام را در این زمینه ثابت می کند و در آن آمده است که رئیس جمهوری سابق عراق دستور داد تا دفتر وی به همراه کارشناسان ضربه غیر منتظره را علیه نیروهای ایرانی و جنگجویان کرد با استفاده از "سلاح های ویژه" بررسی کند.

دادستان کل همچنین اسناد دیگری متعلق به دستگاه اطلاعات نظامی رژیم سابق عراق ارایه کرد و گفت که این اسناد استفاده از سلاح شیمیایی را ثابت می کند و یکی از اسناد مربوط به ماه ژوئیه سال 1978 میلادی است که در آن از گلوله باران روستای "بالیسان" با استفاده از "سلاح های ویژه" سخن گفته شده است.

فرعون سند دیگری مربوط به ماه نوامبر سال 1987 میلادی ارایه کرد که به گلوله باران 9 روستای کردنشین با استفاده از سلاح های شیمیایی اشاره دارد.

در یک سند دیگر هم آمده است که سه "خرابکار" به دستور یک افسر عالی رتبه در جریان پرواز یک بالگرد از آن به پایین پرتاب شده اند.

دادگاه صدام برای بررسی پرونده انفال از 21 آگوست (30 مرداد) گذشته شروع شد و تاکنون به گفته های دهها نفر درباره بمباران شیمیایی کردستان عراق، بازداشت، شکنجه، تجاوز و گورهای دست جمعی در زمان رژیم سابق عراق گوش فراداده است.

"علی حسن مجید" معروف به علی شیمیایی و"صابرعبدالعزیز الدوری" عضو رهبر منطقه ای حزب بعث ، "طاهر توفیق العانی" عضو رهبری منطقه ای حزب بعث، "سلطان هاشم احمد الطائی" وزیر دفاع سابق و فرمانده عملی حمله انفال، "حسین رشید التکریتی" عضو فرماندهی کل نیروهای مسلح ، "فرحان مطلک الجبوری" رئیس اطلاعات نظامی مناطق شرقی عراق، دیگر متهمان پرونده انفال هستند.

این دادگاه درحالی برگزار می شود که صدام و هفت تن از همدستانش در 5 نوامبر ( 14 آبان) به خاطر پرونده جنایت روستای الدجیل و کشتار بیش از 150 تن از شیعیان این روستا، طی احکامی به اعدام و زندان محکوم شدند.