اهالی ۱۵ روستای جویبار معطل ساخت «سیکاپل»/ مسئولان: اعتبار نیست

خبرگزاری مهر - سمیه ابوالحسنی - گروه استانها: سالها از تخریب سیکاپل میگذرد و روند کند مرمت و ساخت پل جدید، مشکلات اهالی ۱۵ روستاهای حاشیه را شدت بخشیده است.
پل تاریخی سیکا پل سالها از تخریب آن میگذرد و مسئولاین متولی امر ساخت و مرمت این پل تاریخی رابه فراموشی سپردهاند و سالهاست ساخت پل جدید نیز در پیچ و تاب کمبود اعتبارات به حال خود رهاشده است.
پل تاریخی سیکا پل معروف به پل درویش محمدشاه به طول ۷۲ متر وارتفاع هشت متر روی رودخانه سیاهرود قرارگرفته است که بنا به تاریخچه این پل ساخت آن مربوط به اوخر دوره صفوی است ودردوران قاجار قسمتهایی از آن مورد تعمیر قرارگرفت.
سالها پیش میراث فرهنگی استان از تخریب قریبالوقوع این پل تاریخی خبر داده بود و تردد خودروها را منع کرده بود، ولی دریغ از گوش شنوایی که فکری به حال این پل تاریخی کند و درنتیجه پل سیکا پل در سال ۹۱ تخریب شد وتردد اهالی ۱۵ روستا در زمان بارندگی به مرکز شهرستان را با مشکلات عدیدهای مواجه کرد.
در بازدید استاندار سابق مازندران از این پل تاریخی بودجه ۸۱۰ میلیون تومان برای این طرح در نظر گرفته شد که تخصیص کامل این اعتبار هنوز مشخص نشده است.
حاشیه نشینان سیکاپل: ناامید شدیم
یکی از اهالی روستاهای منطقه در گفتگو با مهر بابیان اینکه آنقدر ساخت پل با کندی صورت میگیرد، گفت: دیگر ناامید از تکمیل این پل شدیم وسالهاست اهالی روستاهای منطقه بخصوص در فصل بارندگی با مشکل مواجهاند.
وی بیان کرد: بارها مسئولان بازدید از ساخت این پل داشتند ووعده هایی که دادهشده ولی هنوز عملی نشده است.
رئیس میراث فرهنگی شهرستان جویبار بابیان اینکه درسالجاری ۱۰۰ میلیون تومان برای مرمت پل تاریخی هزینه شده است، گفت: کارهای اولیه و اساسی پل تاریخی انجامشده که امیدواریم با تخصیص اعتبارات مناسب مرمت کامل سیکا پل به اتمام برسد.
غلام عباس تسلیمی بیان کرد: کار استحکامی پل سیکا پل انجامشده، ولی نمیشود تاریخ اتمام مرمت را در حال حاضر مشخص کرد.
هزینه ۶۰۰ میلیون تومانی برای ساخت پل
فرماندار جویبار بابیان اینکه تاکنون ۶۰۰ میلیون تومان برای ساخت پل جدید هزینه شده است، گفت: با اختصاص کامل اعتبارات ساخت نهایی این پل انجاممیشود.
رجبعلی وهابی با اعلام اینکه با تخریب سیکا پل راه ارتباطی بسیاری از روستاها در زمان بارندگی با مشکل مواجه شده است، اظهار داشت: بارشهای مستمر و بالا آمدن سطح آب سیاهرودسالهاست مشکلاتی برای روستاییان حوالی پل سیکا پل ایجاد کرده است.
رئیس راه و شهرسازی شهرستان جویبار با اشاره به اینکه از محل تملک دارایی و متوازن مبلغ ۸۱۰ میلیون تومان در سال جاری برای اجرای طرح در نظر گرفته شد، گفت: پیمانکار طرح مشخصشده و ازلحاظ اجرایی مشکلی نداریم.
قادری بیان کرد: در سال گذشته از محل استانی اعتباری برای این پل در نظر نگرفته شد، وگرنه تا حدود زیادی تکمیل پل جدید انجام میشد.
وی هزینه نهایی برای ساخت پل را ۱ میلیاردو ۸۰۰ میلیون تومان بیان کرد و افزود: اگر مسائل مالی و اعتباری این طرح برطرف شود، تا ۴ ماه آینده میتوان شاهد افتتاح این پل در جویبار باشیم.
بخشدار مرکزی نیز با اشاره به اینکه حدود ۶ سال از تخریب پل تاریخی سیکا پل میگذرد، گفت: با تخصیص اعتبارات مناسب میشود ساخت پل جدید را نهایی کرد، ولی متأسفانه سالها به دلیل کمبود اعتبارات ساخت پل جدید بینتیجه مانده است.
شهرستان جویبار با جمعیت ۷۵ هزار نفر جزو استانهای برخوردار استان لحاظ شده است، درصورتیکه این شهرستان درزمینهٔ راههای دسترسی، آب، گردشگری، مکانهای فرهنگی و اقتصادی با مشکلات زیادی مواجه بوده و هرساله اعتبار مناسبی به این شهرستان تعلق نمی گیردو طرحهای ناتمام بی شماری در جویبار به زمینمانده وزمانی برای اتمام این طرحها مشخص نشده است.
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