مشاور ارشد اقتصادی ترامپ از مقام خود استعفا می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، «گری دی. کوهن» مشاور ارشد اقتصادی «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا قصد دارد از مقام خود استعفاء دهد.

این کناره گیری ناگهانی کوهن جدیدترین مورد از موج استعفای کارکنان کاخ سفید است.

مقامات کاخ سفید تأکید کردند که استعفای گری کوهن از ریاست شورای ملی اقتصاد دلیل خاصی ندارد. اما ذکر این نکته ضروری است که استعفای غیرمنتظره کوهن پس از اعلام طرح ترامپ برای وضع تعرفه های سنگین بر فولاد و آلومینیوم وارداتی به آمریکا اعلام شد.

دونالد ترامپ در بیانیه ای خطاب به روزنامه نیویورک تایمز اعلام کرد: «گری [کوهن] مشاور ارشد اقتصادی من بوده است و در پیشبرد برنامه ما، کمک به اجرای طرح تاریخی کاهش و اصلاح مالیات و رونق دوباره اقتصاد آمریکا به نحو عالی خدمت کرد».

در بخشی دیگر از این بیانیه آمده است: «[گری کوهن] یک استعداد کمیاب است و از او به خاطر خدمات متعهدانه اش به مردم آمریکا قدردانی می کنم».

پیش بینی می شود که گری کوهن ظرف چند هفته آینده از سمت خود کناره گیری کند.

گری کوهن در بیانیه ای اعلام کرد که از فعالیت در زمینه «سیاستهای اقتصادی طرفدار رشد به ویژه تصویب لایحه تاریخی اصلاح مالیات با هدف منتفع ساختن مردم آمریکا (!)» خشنود است.

مقامات کاخ سفید می گویند که گری کوهن ضمن برخورداری از روابطی دوستانه با رئیس جمهور آمریکا از مقام خود کناره گیری می کند و قرار است که پس از عزیمت کوهن از کاخ سفید، به بحث و تبادل نظر خود پیرامون سیاستها ادامه دهند.