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۱۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۲۸

مدیر شبکه بهداشت و درمان گنبد:

اورژانس بیمارستان طالقانی گنبد استاندارد نیست

اورژانس بیمارستان طالقانی گنبد استاندارد نیست

گنبدکاووس- مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان گنبدکاووس گفت: قدیمی بودن فضای فیزیکی و استاندارد نبودن اورژانس از چالش‌های فراروی بیمارستان طالقانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صابری، صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران استان اظهار کرد: بیمارستان طالقانی گنبدکاووس با ۷۸ تخت در حال خدمت‌رسانی به مردم است.

وی در خصوص کلینیک تخصصی دندانپزشکی این بیمارستان، افزود: این کلینیک در سال ۹۴ فعالیت خود را آغاز کرده و اکنون دارای پنج اتاق است.

مشاور رئیس دانشگاه و مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان گنبدکاووس گفت: در این کلینیک تخصصی خدماتی همچون کشیدن دندان و ترمیم و اندو، خدمات پریو، خدمات دندانپزشکی اطفال و ارتودنسی توسط ۱۰ دندان‌پزشک متخصص و عمومی انجام می‌شود.

وی قدیمی بودن فضای فیزیکی بیمارستان و استاندارد نبودن اورژانس را از چالش‌های فراروی بیمارستان اعلام کرد و گفت: با توجه به بازدیدهای انجام‌شده در بخش اطفال برای آموزشی شدن بیمارستان نیازمند فضای فیزیکی هستیم.

صابری اظهار کرد: اکوی قلب اطفال و جنین، نبود رادیولوژی دیجیتال و کمبود دستگاه سونوگرافی از کمبودهای تجهیزات است.

وی گفت: نبود فضای فیزیکی مطلوب جهت کلینیک تخصصی، کمبود تعداد تخت‌های اطفال، نوزادان، کمبود نیروی خدماتی و نگهبانی از چالش‌های این بیمارستان به شمار می‌آید.

وی در خصوص مجموع تخت‌های بستری و مراقبت ویژه در بیمارستان‌های دولتی این شهرستان، افزود: در حال حاضر بیمارستان‌های گنبدکاووس ۴۶۴ تخت دارد.

کد مطلب 4245576

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