برگزاری انتخابات هیئت اتومبیلرانی و مدال آوری بانوان کونگ فوی قم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال دستی هیئت ورزش‌های جانبازان ومعلولین استان قم با کسب سه برد وقبول دو شکست از دور مسابقات قهرمانی کشور کنار رفت تا به نخستین حضور خود در این مسابقات با نتیجه‌ای قابل قبول پایان دهد.



با توجه به برگزاری اولین دوره مسابقات کشوری فوتبال روی میز در تهران و در محل فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین ایران، تیم استان قم با ترکیب علی زارعی و علی‌احمد روشنایی به این پیکارها اعزام شد و با کسب سه پیروزی و قبول دو شکست از دور مسابقات کنار رفت.

تیم فوتبال دستی جانبازان قم در این مسابقات از سد تیم‌های مازندران، خوزستان و خراسان رضوی گذشت اما در مسابقه برابر تهران و ایلام نتیجه را واگذار کرد و از دور مسابقات حذف شد.

برگزاری مجمع انتخابات هیئت اتومبیلرانی قم

مجمع انتخابات هیات موتور سواری و اتوموبیلرانی استان قم صبح روز یکشنبه ۲۰ اسفندماه در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان برگزار خواهد شد تا رئیس جدید این هیئت ورزشی تا سال ۱۴۰۰ مشخص شود.

برای انتخاب رئیس چهار سال آینده در هیئت موتورسواری و اتوموبیلرانی استان قم مجمع انتخابات این هئیت ورزشی ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۲۰ اسفند ماه در محل سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان برگزار خواهد شد و سیدکاظم صالحی و فاطمه یعقوبی ۲ نامزد حاضر در این مجمع هستند.

۵ مدال برای دختران کونگ فو کار قمی

تیم بانوان کمیته جنگاوران هیئت کونگو فو استان قم در مسابقات قهرمانی کشور در مشهد مقدس به پنج مدال طلا، نقره و برنز رسید. مسابقات کمیته جنگاوران قهرمانی کشور طی روزهای ۹ تا ۱۱ اسفند در مشهد مقدس برگزار شد و پایان به یک نشان طلا، دو نقره و دو برنز رسیدند.

کبری محرابی به مدال طلا دست یافت، زینب عبادی نشان نقره را از آن خود کرد، پریناز عربلو گردن آویز نقره را تصاحب کرد، مریم قنبری با قرار گرفتن برسکوی سوم به مدال برنز رسید و دنیا حسینی مدال برنز را به‌دست آورد. سرپرست و مربی این تیم را کبری محرابی برعهده داشت.

برگزاری هفته پایانی لیگ فوتسال نونهالان قم

هفته نهم و پایانی لیگ فوتسال نونهالان زیر ۱۴ سال استان قم روز جمعه ۱۸ اسفند برگزار می‌شود و پرونده این مسابقات با برگزاری ۵ مسابقه بسته خواهد شد تا آخرین دور از مسابقات رسمی فوتسال باشگاهی در قم نیز به پایان برسد.

این مسابقات به عنوان گرامیداشت مقام شامخ شهید فهمیده و ۳۶ هزار شهید دانش‌آموز به انجام می‌رسد و تیم‌های المپیاد با هنرجو از ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه، مرصاد با آرش از ساعت ۱۳:۱۵ دقیقه و میلاد نور با شهرداری قم از ساعت ۱۴ با هم مسابقه می‌دهند.

همچنین دیدار تیم‌های منتظران با الوند از ساعت ۱۴:۴۵ دقیقه و مهدیار با نبرد از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه برگزار می‌شود.