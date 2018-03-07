زندگی را به دل طوفان و آرامش دریا بردم/ «دریا در من» روی بوم

مریم مجتهدی مقدم هنرمند نقاش که این روزها نمایشگاه نقاشی هایش با عنوان «دریا در من» در گالری نگاه برپاست در مورد آثارش به خبرنگار مهر گفت: این نقاشی ها به نگرش من به زندگی برمی‌گردد، اینکه جایی از زندگی متوجه شدم که بالا و پایین در زندگی چقدر زیاد است و سختی و مشکلات می‌تواند انسان را در خودش غرق کند و او را از پا در بیاورد و اجازه ادامه زندگی را ندهد.

وی افزود: در این جنگ و کشمکش بود که شیرینی زندگی را حس کردم و متوجه شدم اگر بخواهم از زندگی لذت ببرم باید با زندگی همراه شوم، به این معنی که نگذارم زندگی من را با خودش ببرد بلکه باید سوار بر موج زندگی شوم تا لذت ببرم و آن زمان است که دیگر از بالا و پایین شدن زندگی رنجیده خاطر نمی شوم و آرامش و تلخی آن را می پذیرم.

مجتهدی مقدم این وضعیت زندگی را به دریای آرام و طوفانی تشبیه کرد که اگر خلاف جهتش حرکت کنیم حتما نابود می شویم و گفت: با این دلایل، مجموعه اخیر را ترسیم کردم و فکر می کنم به همین دلیل اکثر مخاطبان با آثار ارتباط برقرار کردند چون هر کدام از نقاشی ها از دل زندگی تک تک ما بیرون می آید و همگی حداقل یک بار آن تجربه کرده ایم.

وی در پاسخ به اینکه آیا رویکرد ویژه ای در نمایشگاه داشته یا خیر، بیان کرد: من به اندازه سن و تجربه‌ام عاشق زندگی شدم و با نقاشی و طراحی کردن علاقه ام را نشان می دهم. البته دلم می خواست تلخی زندگی را هم به شیرینی که می شود لمسش کرد، نمایش بدهم و تلاشم را می کنم که در این مسیر مانا باشم.

این هنرمند نقاش در پایان در مورد ویژگی های نمایشگاهش در مقایسه با نمایشگاه های مشابه نقاشی به خبرنگار مهر گفت: هر هنرمندی تلاش می کند بهترین آثارش را به نمایش بگذارد و فقط دیدگاه ها و نوع نگرش ها و تکنیک افراد متفاوت است و کار بقیه هنرمندان نیز برای من قابل احترام است، چون هر نقاشی هنگام نقش کردن از روح و دل خودش مایه می گذارد تا اثر را دلنشین کند. تنها ویژگی نمایشگاه من این است که من عشقم را به این شکل به تصویر کشیدم.

مریم مجتهدی مقدم، متولد آذر ۱۳۶۲ و دارای مدرک کارشناس و کارشناس ارشد نقاشی است. او همچنین عضو پیوسته انجمن نقاشان ایران است و نمایشگاه «دریا در من»، چهارمین نمایشگاه انفرادی وی به حساب می آید. این هنرمند نزدیک به ۳۰ نمایشگاه گروهی در ایران و کشورهای ایتالیا، نروژ و آمریکا داشته است.

این نمایشگاه تا ۲۵ اسفند در گالری نگاه به آدرس خیابان مطهری، خیابان جم (فجر)، خیابان غفاری، شماره ۶۴ برپاست.