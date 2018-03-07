کاشت بیش از ۶۰ هزار درخت در سطح شهر کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس کومه مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرمانشاه از کاشت بیش از ۶۰ هزار اصل نهال در سطح شهر کرمانشاه خبر داد و گفت: خوشبختانه شهرداری کرمانشاه در بحث گسترش و حفاظت از فضای سبز اهتمام ویژه ای دارد و به همین دلیل امسال کاشت درخت را زودتر از سالیان قبل آغاز نمود.

وی افزود: با توجه به اینکه در سالجاری و در فصل زمستان سرمای شدید را شاهد نبودیم شهرداری کرمانشاه کار کشت درخت در سطح شهر کرمانشاه را از ۱۵ بهمن و با کاشت درخت و نهال در ابتدا جاده بیستون و خروجی شهر به طول چهار کیلومتر آغاز نمود و در این مسیر درختانی چون زیتون تلخ و سرو نقره ای در وسط و اطراف آن درختچه های زرشک، یوگا و انواع دیگر درخت کشت گردید و این بلوار هم اکنون از نظر فضای سبز متنوع و دیدنی شده است.

کومه گفت: در هفته درختکاری سازمان پارکها و شهرداری کرمانشاه برنامه های متنوعی را داشته که در این راستا در روز ۱۳ آبان کاشت دو هزار اصله درخت و نهال با همکاری سمن های محیط زیستی و مدارس را در پارک شرقی داشتیم، همچنین در روز ۱۷ اسفند افتتاح پارک سه هکتاری شهرک حافظیه واقع در بزرگراه امام «ره» را خواهیم داشت.

مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرمانشاه ادامه داد: در روز ۱۸ اسفند در سطح مناطق هشت گانه و سازمان پارکها توزیع رایگان ۲۰ هزار اصل نهال رایگان را داریم و همچنین در این روز درختکاری اراضی سراب قنبر را خواهیم داشت و بالاخره در ۱۹ اسفند برنامه متنوع درختکاری در اراضی پارک کوهستان را خواهیم داشت و در مجموع بیش از ۶۰ هزار اصل نهال و درخت در سطح شهر کرمانشاه کاشته خواهد شد.

وی با اشاره به نقش سمن ها و تشکل های محیط زیستی در حفظ و نگهداری فضای سبز گفت: خوشبختانه در اکثر برنامه‌های سازمان پارکها مردم و شهروندان به ویژه سمن ها و تشکل های زیست محیطی نقش فعالی داشته و این عزیزان با تمام وجود در کنار ما بوده اند و حتی در نظافت و نگهداری فضای سبز یار و یاور ما بوده اند امیدوارم همه مردم و شهروندان فهیم در حفظ و نگهداری فضای سبز نهایت همکاری را با شهرداری کرمانشاه داشته باشند.