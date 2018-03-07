«نوبانگ» در باکو کنسرت می دهد/ حضور در فستیوال «موقام»

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه موسیقی ایرانی «نوبانگ» طی برگزاری پنجمین دوره فستیوال موسیقی موقام در پایتخت آذربایجان روی صحنه خواهد رفت. دوسالانه موقام در روزهای ۱۸ تا ۲۲ اسفندماه ۱۳۹۶ در شهر باکو برگزار می شود که در آن گروه‌های موسیقی کلاسیک ملی حضور خواهند داشت.

در گروه «نوبانگ» حسین خوش‌چهره نوازنده نی، امیرحسین رئوفی نوازنده سنتور آلتو، پدرام جوادزاده نوازنده سنتور، حمیدرضا آفریده نوازنده کمانچه پنج‌سیم، ماهان ببری نوازنده سازهای کوبه‌ای و محمود صالحی آواز به نغمه‌سُرایی خواهند پرداخت.

در این کنسرت قطعاتی از ساخته‌های حسین خوش‌چهره نوازنده‌ نی و مدرس دانشگاه اجرا خواهد شد.