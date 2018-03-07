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۱۶ اسفند ۱۳۹۶، ۹:۴۰

اسفند ماه سال جاری

«نوبانگ» در باکو کنسرت می دهد/ حضور در فستیوال «موقام»

«نوبانگ» در باکو کنسرت می دهد/ حضور در فستیوال «موقام»

گروه موسیقی ایرانی «نوبانگ» در پنجمین دوره فستیوال موسیقی موقام در پایتخت آذربایجان روی صحنه می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه موسیقی ایرانی «نوبانگ» طی برگزاری  پنجمین دوره فستیوال موسیقی موقام در پایتخت آذربایجان روی صحنه خواهد رفت. دوسالانه موقام در روزهای ۱۸ تا ۲۲ اسفندماه ۱۳۹۶ در شهر باکو برگزار می شود که در آن گروه‌های موسیقی کلاسیک ملی حضور خواهند داشت.

در گروه «نوبانگ» حسین خوش‌چهره نوازنده نی، امیرحسین رئوفی نوازنده سنتور آلتو، پدرام جوادزاده نوازنده سنتور، حمیدرضا آفریده نوازنده کمانچه پنج‌سیم، ماهان ببری نوازنده سازهای کوبه‌ای و محمود صالحی آواز به نغمه‌سُرایی خواهند پرداخت.

در این کنسرت قطعاتی از ساخته‌های حسین خوش‌چهره نوازنده‌ نی و مدرس دانشگاه اجرا خواهد شد.

کد مطلب 4245644
علیرضا سعیدی

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