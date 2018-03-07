سامانه نوین آبیاری در اراضی کشاورزی نیازمند نظارت فنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی قزوین، فاطمه خمسه در جلسه ستاد آبیاری نوین که با حضور معاونین و مدیران و کارشناسان فنی برگزار شد اظهار کرد: با توجه به حساسیت اجرای طرح های آب و خاک به ویژه سامانه نوین ابیاری باید نظارت فنی دقیقی براجرای طرح ها بایستی ایجاد شود.

وی با بیان اینکه یکی از شاخصه های اصلی ارزیابی استانها برای وزارت متبوع؛ اجرای سامانه نوین آبیاری می باشد اظهار داشت : بیشترین حجم کارهای سازمان مربوط به اجرای سامانه های نوین آبیاری در اراضی کشاورز ی و باغی است که بایستی این طرح ها هر چه زودتر به سرانجام برسد.

خمسه تصریح کرد: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها و مراکز جهاد کشاورزی بایستی در همان سطح شهرستان و مرکز مشکلات کشاورزان را برای اجرای سامانه نوین ابیاری حل کنند و بهره برداران به ستاد مرکز استان مراجعه نکنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در ادامه با اشاره به اهمیت اجرای طرح داربستی کردن باغات انگور استان اشاره کرد و گفت : در راستای مصوبات هیات دولت به استان برای اجریا ۱۰۰۰ هکتار طرح داربستی باغات انگور تاکنون ۵۵۲ نفر در سطح ۷۵۰ هکتار این طرح را اجرا کرده اند.

خمسه اضافه کرد : برای اجرای این طرح به ازای هر هکتار ۶۰ میلیون ریال کمک بلاعوض از سوی دولت پرداخت خواهد شد.

به کفته ی وی؛ تاکنون ۴۵ میلیارد ریال برای اجرای طرح داربستی کردن باغات انگور استان جذب شده و ۱۵ میلیارد ریال دیگر نیز جذب خواهد شد.