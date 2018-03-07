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۱۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۴۱

رئیس مرکز بهداشت هرمزگان:

۲۱۷ هزار و ۷۸۲ کودک زیر ۵ سال در هرمزگان واکسینه شدند

۲۱۷ هزار و ۷۸۲ کودک زیر ۵ سال در هرمزگان واکسینه شدند

بندرعباس - رئیس مرکز بهداشت هرمزگان گفت: بیش از ۲۱۷ هزار و ۷۸۲ کودک زیر ۵ سال در استان هرمزگان واکسینه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، غلامعلی جاودان از اجرای صد در صدی مرحله نخست طرح واکسیناسیون فلج اطفال در استان خبر داد و گفت: در این طرح، بیش از ۲۱۷ هزار و ۷۸۲ کودک زیر ۵ سال در استان هرمزگان واکسینه شدند.

جاودان افزود: در این مرحله از واکسیناسیون در سطح استان از ٤۳۷ هزار و ۶۶۸ خانوار با جمعیت هدف کودکان زیر ۵ سال (متولدین ۴ اسفند ۱۳۹۱ به بعد) بازدید به عمل آمد که در نهایت به  بیش از ۲۱۷ هزار و ۷۸۲ کودک زیر ۵ سال واکسن خورانده شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تصریح کرد: در همین راستا طی بازدید از ۱۷ هزار و ۱۳۳ خانوار غیر ایرانی، تعداد ۱۱ هزار و ۲۴۷ نفر کودک زیر ۵ سال واکسینه شدند.

وی ابرازداشت: پوشش خانوار بازدید شده و پوشش کودکان زیر ۵ سال واکسینه شده به ۱۰۴ درصد رسید که این امر حاصل تلاش همه مسئولان، پرسنل و نیروهای داوطلب است.

گفتنی است: در این طرح، بیش از ۳ هزار و ۷۵۰ نفر پرسنل بهداشتی و داوطلب در قالب یک هزار و ۷۹۸ تیم دو نفره حضور داشتند که از این تعداد، یک هزار و ۳۱۱ نفر داوطلب سلامت در مرحله نخست طرح واکسیناسیون مشارکت کردند.

کد مطلب 4245722

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