به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، ولی الله محمدی، استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: ما کشور صادر کننده بذر نیستیم و بیشتر ارقام بذر از جمله ذرت، کلزا، پنبه، خیار، گوجه فرنگی، سبزیجات و گیاهان زینتی وارداتی است ضمن اینکه عضویت در کنوانسیون جهانی حمایت از ارقام جدید گیاهی به معنای حمایت ما از به نژادگران خارجی است.

وی گفت: ۸۰ درصد کشاورزان کشور خرده پا هستند و با عضویت در این کنوانسیون دیگر نمی توانند بذر سال آینده خود را از محصول امسال تهیه کنند اما این کشاورزان به این موضوع پایبند نیستند و بر این اساس هزاران پرونده علیه ما در نهادهای بین المللی تشکیل خواهد شد.

محمدی افزود: بیشتر به نژادگرها و موسسات تحقیقاتی کشور با پیوستن ما به کنوانسیون جهانی حمایت از ارقام جدید گیاهی مخالف هستند.

وی اضافه کرد: حتی اگر بخواهیم به کشوری بذر صادر کنیم اگر آن کشور عضو این کنوانسیون نباشد از به نژادگر داخلی حمایت نمی شود.

مشکل کم آبی با واردات بذر حل نمی‌شود

این استاد دانشگاه تهران در بخش دیگری از سخنان خود افزود: مشکل کم آبی کشور با واردات بذر حل نمی شود زیرا واردات بذر ما از کشورهای اروپایی است که مشکل کم آبی ندارند و رقم مقاوم به خشکی تولید نکرده اند که به ما بدهند.

وی گفت: دانش و فناوری اصلاح همه بذرها را داریم؛ به عنوان مثال می توان به بذر کلزا اشاره کرد که ۸ تن در هکتار تولید دارد و رکوردار دنیاست.

استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران افزود: مشکل ارقام بذر در کشور وجود ندارد بلکه مشکل نبود حمایت از به نژادگر داخلی است.

محمدی گفت: تولید بذر اختراع است و هر کاری که بخواهیم در زمینه بذرهای وارداتی انجام دهیم براساس کنوانسیون جهانی حمایت از ارقام جدید گیاهی باید از به نژادگر آن اجازه بگیریم.

وی اضافه کرد: علاوه بر استفاده مستقیم و تلاقی آن بذر با بذرهای دیگر؛ برای ایجاد فرآورده آن نیز باید از به نژادگر اجازه بگیریم و حق الزحمه پرداخت کنیم در حالی که اکنون همه نوع بذر وارد و از آن بدون محدودیت استفاده های مختلف می کنیم.

استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران گفت: پیوست به این کنوانسیون بسیاری از تحقیقات ما در زمینه بذر را تهدید می کند.

وی اضافه کرد: پیوستن به کنوانسیون جهانی حمایت از ارقام گیاهی ما را مشمول تعهد و رعایت الزامات می کند در صورتی که نفعی برایمان ندارد.

محمدی گفت: بسیاری از بذرهای رقم های گیاهی بومی ایران مانند گندم و شبدر و یونجه پیش از انقلاب از کشور خارج شد و اگر به این کنوانسیون بپیوندیم برای استفاده از بذرهای بومی کشورمان نیز دچار مشکل می شویم

هدف کنوانسیون(UPOV) رعایت حقوق به نژادگران است

در ادامه فرهاد خیری معاون موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال نیزاظهارداشت: هدف کنوانسیون جهانی حمایت از ارقام جدید گیاهی، رعایت حقوق به نژادگران است.

وی افزود: اگر نظام برای حمایت از نوع آوران و ارقام جدید بذر وجود نداشته باشد سرمایه گذاری در بخش به نژادی انجام نمی شود و به نژادگر دلسرد خواهد شد.

او با اشاره به قانون حمایت از به نژادگران که در سال ۸۲ در مجلس شورای اسلامی مصوب شد، گفت: دانشگاه های کشور به دلیل حمایت از آنها وارد حوزه به نژادی شده اند اما امکانات لازم برای اصلاح همه نژادها گیاهی وجود ندارد.

خیری افزود: شش سال است که ارقام داخلی بذر را ثبت و از آنها حمایت می کنیم زیرا اگر از ارقام جدید حمایت نشود سرمایه گذاران خارجی نیز در کشور سرمایه گذاری و رقم جدید خود را در ایران ثبت نمی کنند.

به بذور رتبه بالای اروپا دسترسی نداریم

وی گفت: بیشتر بذرهایی که به کشور وارد می شود از نوع هیبرید و یکبار مصرف است و به بذرهای رتبه بالای اروپا دسترسی نداریم.

او اضافه کرد: براساس معاهده با کشورهای عضو اکو اکنون بذر آنها در کشور ثبت می شود اما هر رقمی قابل ثبت نیست و شرط جدید بودن دارد.

وی افزود: اگر رقمی چهار سال از تجاری شدن آن در خارج گذشته شود قابل ثبت در ایران نیست و این موجب می شود همه بذرهای وارداتی شامل حمایت نشود.

او با بیان اینکه اکنون نیز حق به نژادها را پرداخت می کنیم، گفت: با ورود بذرهای با رتبه بالا می توانیم آنها را در داخل تولید کنیم.

بذرهای وارداتی را درحال حاضر گران می فروشند

وی افزود: از ۱۱۲ رقم بذر ثبت شده در کشور ۹۷ رقم ایرانی است ضمن اینکهاز ۳۷ رقم بذر نیز ۳۴ رقم ایرانی است.

خیری افزود: در بذر گندم و جو در رقابت با بذرهای خارجی نگرانی نداریم .

وی اضافه کرد: اگر بذر در کشورمان تولید شود ارزان‌تر است و امکان صادرات آن نیز فراهم می شود ضمن اینکه هم اکنون بذرهای وارداتی را گران می فروشند.

در ادامه، افشین اسماعیلی فر استاد دانشگاه و پژوهشگر نیز گفت: عضویت ما در کنوانسیون جهانی حمایت از ارقام جدید گیاهی زمینه مناسبی را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در این عرصه و واردات بذر با کیفیت فراهم می کند.

وی گفت: این موضوع به نفع به نژادهای داخلی است.

همچنین عباس پاپی زاده سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: کنوانسیون جهانی حمایت از ارقام جدید گیاهی از طرف آمریکا، فرانسه، آلمان برای تضمین سود شرکت های تولید کننده بذر این کشورها تهیه شد.

وی گفت: تاکنون ۶۰ کشور عضو این کنوانسیون شده اند اما برخی کشورهای اروپایی عضو ان نیستند.

این نماینده مجلس افزود: پیوستن به این کنوانسیون توان رقابت ما با محصولات خارجی را از بین می برد و هیچ مزیتی برای ما ندارد.

وی اضافه کرد: این طرح با امضای اعضای کمیسیون کشاروزی و در خواست آنها به دلیل ثبت نشدن مالکیت برخی ارقام بذر داخلی و ایجاد زمینه های مناسب برای رقابت با بذرهای خارجی از صحن علنی به این کمیسیون باز می شود.

پیوستن به کنوانسیونUPOV)) انتقال فناوری را به کشور را تضمین نمی کند

امید پیرهادی پژوهشگر امور کشاورزی نیز در این برنامه گفت: پیوستن به کنوانسیون جهانی حمایت از ارقام جدید گیاهی انتقال فناوری به کشورمان را در این زمینه تضمین نمی کند.

وی با بیان اینکه تاکنون از بذرهای داخلی حمایت نشده است، گفت: ۸۵ درصد بازار بذر جهان در اختیار چهار کشور است و پذیرفتنی نیست که این کشورها با تهیه کنوانسیون جهانی حمایت از ارقام جدید گیاهی به دیگر کشورها اجازه دستیابی به فناوری تولید بذر داده باشند.

احتمال تحریم صادرات بذر به ایران وجود دارد

وی طرح این موضوع را ساده انگاری دانست و افزود: کشورهای تهیه کننده این کنوانسیون همان کشورهای هستند که داروهای ضد سرطان را به ما نمی دادند و امکان دارد در آینده صادرات بذر را به کشورمان نیز تحریم کنند.