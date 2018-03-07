برنامه صد روزه دوم معاونت آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، برنامه صد روزه دوم معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست برای بازه زمانی اول دی ماه سال جاری تا پایان ۱۳ فروردین ماه سال آتی (۱۳۹۷) که با همکاری و هماهنگی حوزه های ستادی و استانی تدوین و برای اجرا به ادارات کل حفاظت محیط زیست استانی ابلاغ شده است، تحت عنوان «بی‌زباله»، بر موضوع پسماند به عنوان یکی از چالش های مهم محیط زیست کشور تمرکز دارد.

اجرای طرح بی زباله روز ۱۵ بهمن ماه با فراخوان و دعوت کاوه مدنی معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست از کارکنان این سازمان برای همراهی وی در پاکسازی پارک طبیعت پردیسان همزمان با ۱۶ بهمن ماه به منظور ایجاد و تسری فرهنگ مسئولیت پذیری و باور اصل «از خودمان شروع کنیم» در سطح رسانه ها و جامعه مطرح شد.

در ادامه فراگیری طرح، مدنی با تاکید بر ضرورت فرهنگسازی در خصوص کاهش تولید و بازیافت زباله و در راستای ابلاغ سازمان حفاظت محیط زیست برای ممنوعیت استفاده از بطری آب معدنی در این سازمان و ادارات تابعه، روز ۱۲ اسفندماه، همزمان با حضور و سخنرانی در شورای شهر رشت از اعضای این شورا خواست، استفاده از بطری آب معدنی در شورا را ممنوع اعلام کنند و پیرو همین پیشنهاد، شورای شهر رشت، ممنوعیت استفاده از بطری آب معدنی و ظروف یکبار مصرف را در همان جلسه به تصویب رساند.

اقدامی مثبت که به فاصله یک روز، از سوی شورای شهر تبریز تکرار شد و رئیس کمیسیون محیط زیست و توسعه پایدار شورای اسلامی شهر تبریز در پایان جلسه رسمی روز یکشنبه ۱۳ اسفندماه این شورا، اعلام کرد، در راستای کاهش تولید زباله های پلاستیکی و فرهنگ سازی در سطح عمومی نسبت به کاهش تولید زباله با محوریت شعار «از خودمان شروع کنیم»، از جلسه آتی شورا، استفاده از ظروف یکبار مصرف و بطری های پلاستیکی آب ممنوع است.

کاوه مدنی معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست که از ابتدای فعالیت خود در این سمت، یکی از مهم ترین سرفصل های کاری معاونت متبوعش را حرکت در مسیر اجرای برنامه های کوتاه مدت با دستاوردهای مشخص عنوان کرد، حالا با اتخاذ تصمیم انتشار عمومی برنامه صد روزه دوم، گامی مهم در مسیر شفافیت اطلاع رسانی و دسترسی آزاد به اطلاعات برداشته است.