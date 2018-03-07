لایحه بازسازی گلزار امامزاده محمد (ع) تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، در چهل و هفتمین جلسه شورای شهر کرج که صبح امروز برگزار شد، لایحه شهرداری مبنی بر طرح بازسازی گلزار شهدای امامزاده محمد (ع) مطرح شد؛ بر این اساس، شهرداری کرج در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد فاز اول پروژه با برآورد دو میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال اقدام کند که در این راستا مبلغ دو میلیارد ریال در بودجه سال جاری پایدار و مابقی در بودجه سال ۹۷ پیش‌بینی خواهد شد.

عباس زارع رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای اسلامی شهر کرج در این خصوص گفت: مصوب شد در بودجه سال ۹۷ به این موضوع به‌صورت ویژه پرداخته شود چراکه رقم پیشنهادی برای سال آینده قابل‌توجه است لذا انتظار می‌رود در زمان بررسی بودجه سال آتی به این موضوع پرداخته شود.

فرج‌الله ایلیات دیگر عضو شورای شهر کرج نیز دراین‌باره تصریح کرد: اگر شهرداری کرج این مهم را در متمم بودجه در نظر گرفته می‌تواند نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کند اما مباحث اعتباری رامی توان در بودجه سال آینده موردتوجه قرار داد.

رحیم خستو سخنگوی شورای شهر کرج با اشاره به اینکه متولیان امر بایستی به‌موقع به ارزش‌ها ارج نهند، افزود: سازمان اوقاف و امور خیریه جز سازمان‌هایی است که از وضعیت اقتصادی و اعتباری خوبی برخوردار است از طرفی وضع مالی بنیاد شهید نیز بد نیست، اما به احترام شهدا به این لایحه رأی مثبت می‌دهم.

وی با اعلام اینکه مجموع اعتبار موردنیاز برای این طرح ۵ میلیارد تومان برآورد شده که شهرداری نیمی از آن را پرداخت خواهد کرد اما می‌ترسیم تنها شهرداری سهم خود را در این بخش پرداخت کند، تصریح کرد: باید مبالغ به‌صورت برابر از سوی دستگاه موردنظر پرداخت شود.

گفتنی است، به شهرداری کرج اجازه داده شد جهت انعقاد قرارداد بر اساس برآورد کل با عنوان پروژه بازسازی گلزار امامزاده محمد(ع) به مبلغ ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال با احتساب ۲ میلیارد ریال در بودجه سال جاری و مابقی در بودجه سال ۹۷ لحاظ شود