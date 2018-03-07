به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی صبح چهارشنبه در درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد، با بیان اینکه سختگیری در زندگی عامل بسیاری از مشکلات است، اضافه کرد: خیلی از پرونده‌های دادگستری و طلاق‌ها و حتی جنایات به خاطر سختگیری‌های بی‌مورد نسبت به یکدیگر است.

وی افزود: یکی از عوامل اصلی در کم شدن ازدواج‌ها و ایجاد طلاق‌ها همین سختگیری‌های بی‌مورد است که بنده در برخی شهرستان‌ها آن را سراغ دارم.

استاد سطوح عالی حوزه ادامه داد: برخی افراد به خاطر مسافرت به جای خاصی در ایام نوروز و خوردن غذای مدنظر و ... سختگیری می‌کنند و زندگی را بر خود و دیگران دشوار می‌کنند.

وی در ادامه با اشاره به کاغذ بازی‌های ادارات و سختگیری‌های بی مورد در دادن مجوزهای تولید کار اظهار داشت: گاهی آن قدر سختگیری می‌شود که برخی افراد قید تولید کارخانه و کارآفرینی را می‌زنند.

آیت الله مکارم شیرازی به نمونه‌ای از برخورد دولت کانادا با وجوهات یک فرد مسلمان ساکن این کشور اشاره کرد و ادامه داد: در کشور ما از مالی که برای پرداخت وجوهات میت گذاشته شده هم مالیات می‌گیرند در صورتی که یک فردی برای بنده از کانادا نامه نوشت که اگر شما مجوز بدهید دولت این کشور وجوهات ارث را جزء مالیات در نظر می‌گیرد و ما هم نامه ارسال کردیم.

دشمنان می‌خواهند قوی باشند تا هرقدر می‌خواهند به کشورهای دیگر زورگویی کنند

وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: آمریکا از آن طرف دنیا به سمت کره شمالی آمده که چرا شما می‌خواهید چند بمب اتم بسازید در حالی که خودشان هزاران بمب دارند.

این مفسر قرآن کریم ادامه داد: می‌گویند ما باید قوی باشیم و دیگران نباشند؛ قوی شوند تا هرقدر می‌خواهند به کشورهای دیگر زورگویی کنند؛ این همه خودشان موشک دارند ولی به ما سخت می‌گیرند که چرا موشک تولید می‌کنید؛ می‌خواهند ما ضعیف باشیم تا بر ما مسلط شوند.

وی گفت: همه می‌دانند عراق توانست شر داعش را کم کند و ایران در آن نقش مؤثری داشت؛ در سوریه تا حدی زیادی با نقش ایران، شر داعش کم شد ولی باز ما را محکوم می‌کنند؛ خودشان اعتراف کردند که داعش را ایجاد کرده‌اند ولی ما را طرفدار تروریست می‌خوانند.

آیت الله مکارم شیرازی افزود: سه سال است عربستان، یمن را ویران کرده است ولی یک تکه آهن برداشته‌اند و علیه ایران تبلیغ می‌کنند؛ متأسفانه قبح و زشتی این کارها هم ریخته و مردم دنیا نیز عادت کرده‌اند.

وی با اشاره به مدعی شدن غرب برای مذاکره موشکی، افزود: مذاکره موشکی برای چه باید داشته باشیم؛ شما اگر راست می‌گویید چرا از خودتان شروع نمی‌کنید؛ شما که از منافقان آدمکش دفاع می‌کنید و آن وقت وزیر خارجه خود را برای مذاکره در مورد موشک به ایران می‌فرستید؟.

استاد برجسته حوزه علمیه قم تأکید کرد: نتیجه‌ای که نسبت به دنیای امروز می‌توانیم بگیریم این است که باید نسبت به این دنیای کنونی که گردن کلفت‌ها بر آن حاکم‌اند بدبین باشیم، اعتماد نکنیم و اگر جلوی آنان را نمی‌توانیم بگیریم اعتماد هم نکنیم.

وی ابراز امیدواری کرد تا مردم دنیا بیدار شده و علیه این ظالمان زورگو قیام کنند.