بالاتر بودن ایران از ترکیه در تعداد دانشمندان برتر

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی در سومین همایش بررسی شیوه های دستیابی به مرجعیت علمی که صبح امروز در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، گفت: مهمترین اجتماع ما در وزارت بهداشت همین دانشمندان هستند که به عنوان بهترین های حوزه دانش و فناوری محسوب می شوند.

وی با بیان اینکه تحقیقات و کارهای خوبی توسط این محققان انجام شده خاطرنشان کرد: ما اکنون بالاترین رتبه را در منطقه داریم که بشریت از نتایج این تحقیقات بهره می برد.

هاشمی با تاکید بر اینکه اگر در دانشگاه پژوهش نباشد محال است آموزشی وجود داشته باشد، گفت: دانشگاه به آموزش و پژوهش زنده است و بزرگترین خدمت به کشور پژوهشی است که شیرینی آن، تلخی و سختی مسیر را رفع می کند.

وی افزود: ما در حوزه های آموزش بخل و حسدی داریم که ممکن است منجر به این شود تا فرصتی برای بهره مندی از محققان صورت نگیرد. در صورتی که این محققان می توانند آینده درخشانی برای کشور رقم بزنند.

هاشمی در ادامه در جمع خبرنگاران خاطرنشان کرد: در این مراسم ۶۲۰ نفر از دانشمندان برتر علوم پزشکی که اچ ایندکس ۱۵ به بالا هستند حضور دارند؛ این تنها تعداد دانشمندان در حوزه سلامت است در صورتی که کل دانشمندان ترکیه برابر با ۶۰۰ نفر است.

وزیر بهداشت ادامه داد: این موضوع نشان می دهد ما در کشورمان علیرغم همه گرفتاری ها در طی ۳۰ سال گذشته با تکیه بر اعتماد به نفس و ایمان مان توانسته ایم افتخاراتی به وجود آوریم.

وی با تاکید بر این که تحقیقات کشور باید دغدغه ما به ویژه مسئولان و سیاستگذاران باشد، گفت: اگر همدلی و همکاری بین سه قوه و مسئولان وجود داشته باشد کارنامه درخشان تری در وزارت بهداشت، وزارت علوم و سایر نهادهای اثرگذار در زمینه تولید علم خواهیم داشت.

هاشمی افزود: ما با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برنامه های خوبی طی چهار سال گذشته برای آموزش و پژوهش و همچنین تقویت پژوهشگران جوان داشته ایم تا هر روز تعداد این افراد بیشتر شود و در بین دانشمندان یک درصد برتر قرار بگیرند.

وزیر بهداشت در خصوص بودجه پژوهشی گفت: در این حوزه گلایه هایی وجود دارد زیرا این بودجه پژوهشی تاکنون خیلی اثرگذار نبوده است و با وجود اینکه بیاناتی از مقام معظم رهبری در حوزه علم وجود داشته، تحقق بودجه به خوبی صورت نگرفته است. امید است که گوش شنوایی به توصیه های رهبری و سیاستگذاران در حوزه بودجه وجود داشته باشد.

وی افزود: انتظارم از مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که در حوزه علمی و پژوهشی زمانی که برنامه پنجساله به نزدشان می رود و بودجه سالیانه در اختیارشان قرار می گیرد موضوع را با سیاست های بالادستی که مهمترین آن سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است، تطبیق دهند.

هاشمی ادامه داد: همچنین انتظار داریم که این افراد به این موضوع حساسیت نشان دهند؛ البته که حساسیت هایی وجود دارد اما این میزان کم است و باید تقویت شود.

وزیر بهداشت تاکید کرد: پیشرفت کشور که در افق ۱۴۰۴ تعیین شده تنها از مسیر علم و پژوهش میسر است که تحقق این امر توسط سربازان افتخارآفرین انجام می گیرد.

به گزارش مهر، امیردریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی، دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری، دکتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و دکتر شاهین آخوندزاده قائم مقام معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در این مراسم حضور داشتند.