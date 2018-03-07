۱۰ هزار ذخیره گاه جنگلی در دماوند وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی خلیلی صبح چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه طی سخنانی اظهار داشت: حوزه منابع طبیعی شهرستان دماوند دارای حوزه های مختلفی است که حوزه آبخیزداری سطح شهرستان حدود۱۸۶ هزار هکتار می باشد که از مساحت اراضی ملی سطح شهرستان فراتر است و شامل ۲۷ زیر حوزه می باشد که از این تعداد مطالعات کافی در ۲۵ زیر حوزه صورت گرفته و ۲ حوزه دیگر در انتظار اعتبارات می باشد.

خلیلی افزود: از ۲۷ زیر حوزه مذکور تعداد ۲۴ زیر حوزه نیز عملیات آبخیزداری انجام شده است و در ۳ زیر حوزه با ۱۱ هزار هکتار عملیات صورت نگرفته اما با توجه به تاکیدات رهبر در خصوص عملیات های آبخیزداری امیدواریم نقطه عطفی باشد برای تخصیص اعتبارات در این حوزه.

وی بیان داشت: ۱۴۷ هزار هکتار از اراضی ملی جز اراضی مرتعی می باشد و ۱۰۴ سامانه عرفی را شامل می شود که از این تعداد سامانه ۳۵ سامانه به نام شورای اسلامی روستا ها است و تعداد افرادی که دارای پروانه چرا در سطح شهرستان می باشند ۸۹۲ بهره بردار هستند و ۳۷ تا از این سامانه ها دارای طرح مرتع داری می باشند که این طرح یک طرح مصوب می باشد که با کمک مرتع داران می توانیم عملیات اصلاحی احیایی را در شهرستان داشته باشیم تا مدیریت بهینه مرتع را در این ۳۷ سامانه در حال اجرا هستیم.

رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری دماوند با اشاره به اینکه در دماوند بیش از ۱۰ هزار ذخیره گاه جنگلی وجود دارد گفت: این ذخیره گاه ها شامل کهنک و صنم و رود افشان و برنامه ای داریم که در سال ۹۷ برای کل این ۱۰ هزار هکتار مدیریتی را داشته باشیم.

خلیلی اظهار داشت: تنها نهالستان استان تهران به مساحت ۱۲ هکتار در دماوند است و گونه های مثمر و غیر مثمر در این نهالستان وجود دارد و مفتخریم ۴۴ هزار اصله نهالی که اماده توزیع است را در سطح شهرستان انجام بدهیم.

وی با اشاره به اینکه در دماوند واحد حقوقی وجود دارد که به پرونده های کیفری سطح شهرستان رسیدگی می کند و تعداد آن ۵۸ فقره است و ۹۳ فقره نیز پرونده های حقوقی می باشد و با توجه به تعداد پرونده های حقوقی و کیفری تعداد این پرونده ها ۱۸۰۰ فقره می باشد که با کمک دستگاه قضایی اکثر این ارا با رای منابع طبیعی صادر شده است و ۲۸ فقره رفع تصرف در سال ۹۶ داشته ایم که به مساحت ۱۱۶ هکتار و ارزش ریالی ۱۷۴ میلیارد تومان است.